超洗腦！15大2021電影主題曲 茄子蛋「台式浪漫」奪冠軍

這15首電影主題曲都超洗腦～

第58屆金馬獎於11月27日正式落幕，2021年仍有許多值得觀眾回顧的好電影，不論是幫助人類尋覓姻緣的《月老》、用女性觀點審視台灣與美國文化差異的《美國女孩》，以及因債務關係繫上男女情感的《當男人戀愛時》，都值得我們細細咀嚼電影中的劇情脈絡，特別是電影主題曲更是整部片的靈魂要角，也是激起觀眾願意買單的重要原因。

想要知道今年15大電影主題曲，那就趕快跟著《DailyView網路溫度計》，用《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看有哪些值得你爆聽的主題曲吧！

image source:Facebook／金盞花＿當男人戀愛時

No.10 不苦

由導演程偉豪執導的電影《緝魂》，為張震、張鈞甯攜手演出的犯罪懸疑電影，主體曲〈不苦〉則由金曲獎最佳華語男歌手吳青峰演唱，該曲是三金配樂家盧律銘親手打造、冰樂精靈許哲珮作曲、導演親自填詞，也讓整首歌曲更顯空靈。

〈不苦〉整首MV也以意象式動畫、電影劇照搭配而成，結合畫家林瑞鴻、金馬特效總監郭憲聰手寫歌詞，讓觀眾透過MV也能感受生命體悟與佛教禪意。吳青峰也讚賞：「因為詞曲都相當貼切，讓我可以很快融入〈不苦〉的情緒中。」

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No.9 詭扯

陳零九染疫痊癒後的首支個人音樂作品就獻給電影《詭扯》主題曲！陳零九在同名專輯〈詭扯〉中，將電影畫面與劇情，以及自己認為在社會上所遭遇到的「詭扯」事情全部寫進這首歌曲中，不僅蘊藏人和人之間的猜忌與背叛，從MV中也能感受懸疑與人性的黑暗面。



陳零九以充滿科技感的「tech house」新潮曲風，營造出詭譎氛圍，不僅配合電影《詭扯》撰寫歌詞，更將陳柏霖飾演的「黑警峰哥」所遇到混亂局面詮釋的淋漓盡致。



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No.8 Till My Ride Comes

高爾宣以〈Without You〉在台灣成功打響知名度，因《複身犯》導演蕭力修邀請，高爾宣也為電影量身打造主題曲〈Till My Ride Comes〉，在寫歌時他也嘗試化身為主角楊祐寧，藉由電影將死者意識轉移到死刑犯的劇情，想像自己身體、腦袋住著不受控的怪物，「我要如何歸來？所以我寫下我與怪物的故事，獻給共存的怪物。」



高爾宣也透露，能夠幫電影撰寫主題曲是他的夢想之一，這次也不負使命僅用10天便完成作詞作曲等錄製工作。



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No.7 渡鳥

《角頭-浪流連》為2021年台灣上映的黑幫電影，道出做兄弟面對愛情的抉擇與無奈，因《角頭》系列電影強調「歹路不可行」的宗旨，在電影中更能看出「江湖」並沒有想像中那麼好混，雖有意氣風發的時候，但更多的是「今天公祭，明天忘記」的悲傷。

潘信維以混厚的台語唱腔演繹《角頭-浪流連》的電影片尾曲〈渡鳥〉，一曲唱出人在江湖身不由己的處境，其中MV畫面更是穿插《角頭》系列3集的電影畫面，網友也驚喜發現去年逝世的「小鬼」黃鴻升身影也在MV中曝光，讓觀眾感嘆「嗚嗚太好聽了無限循環」、「致敬角頭系列重要演員小鬼、龍劭華，我們永遠會記得你們的」。

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No.6 拍手歌

由馬志翔、陳嘉樺（Ella）主演的《聽見歌 再唱》，描述台灣原聲童聲合唱團成立故事與合唱團指揮馬彼得的人生經歷，為避免布農族部落國小被廢校，由馬志翔飾演的體育老師與陳嘉樺飾演的音樂老師便倉促成立合唱團，卻也因為這個決定改變了學校的命運，甚至讓全世界看見台灣原住民的天籟嗓音。



台灣原聲童聲合唱團曾在導演齊柏林的《看見台灣》紀錄片中於玉山山頂演出〈拍手歌〉，震撼許多觀眾，在2017年於維也納市中心聖彼得大教堂再次公開演出，不僅驚艷了音樂之都，也讓全世界從原住民的優美歌聲認識台灣，網友讚嘆「每個都是被天使親吻過的聲音」、「拍手歌的旋律真的很棒」。

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No.5 不完美的我

《跟你老婆去旅行》為2021年上映的台灣愛情喜劇片，透過演員陳妍希、鳳小岳、張書豪詮釋角色，將劇情聚焦於一對夫妻因溝通無效導致婚姻危機，卻因男方友人突然以第三者角色出現，在加拿大旅程也穿插過往三人認識情節，也為最後的結局埋下伏筆。



電影主題曲〈不完美的我〉由蕭敬騰獻唱，完美用精準旋律唱出男主角的心聲，不只道出人生最值得守護的價值，透過電影穿插的對白，也帶領觀眾反思，「人生或許不完美，但也是這個不完美才使人深愛」。

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No.4 將逝之愛

台灣懸疑驚悚電影《靈語》講述國小老師李美珍（吳可熙飾演）發現女兒遭綁架，向剛好是刑警的弟弟李智凱（是元介飾演）請求幫助，在尋找過程中卻發現美珍的前鄰居女兒也失蹤一年，因為案情陷入膠著，他們不得不借用師姑「靈語」的力量找到解答。



飛兒樂團以女童被綁架家屬的情感為主軸，建寧老師在收到合作邀請時，其父親正好二度中風，讓他更加強烈的感受到可能會失去親人的痛苦，反思人對於生命的無助與脆弱，因此創造出強弱分明的〈將逝之愛〉，用歌曲詮釋痛苦與釋懷2種情緒。

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No.3 我這個人

《我沒有談的那場戀愛》描述吳慷仁飾演的「南之仰」，雖然面對感情略顯玩世不恭，還被同父異母的妹妹郭勤勤（艾怡良飾演）放入社群封鎖名單，但在得到癌症後，南之仰開始幫助郭勤勤回憶過往5年對趙書維（傅孟柏飾演）的記憶，幫助郭勤勤重新找回自己。



榮獲第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲的艾怡良，以劇中「郭勤勤」角色詮釋電影主題曲〈我這個人〉，她也分享「勇敢愛是我的自我要求，希望這首歌的每個部分都可以安撫到所有的人。」

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No.2 如果可以

由柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔等人主演《月老》為台灣愛情奇幻電影，慘遭雷劈而死的阿綸（柯震東飾），為了投胎轉世便與個性火爆的Pinky（王淨飾）結為月老搭擋，幫助世人締結量好姻緣，卻在看見小咪（宋芸樺飾）牽著狗狗阿魯時恢復記憶，雖然阿綸費盡心思想要幫助小咪尋覓姻緣，但每一條紅線卻都被無情燒毀，他才驚覺「原來，有些是一萬年也不會變。」

韋禮安以〈如果可以〉完美演繹《月老》電影情節，九把刀也曾表示「電影和歌曲也像有紅線相連的感覺」，韋禮安更直接表明「我們寫的歌，完全符合這部電影想要帶給大家的感覺！」網友聽完後也留言「看完電影後，再回聽這首主題曲發現更有感觸」、「電影院播這音樂的時候我直接爆哭了」。

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No.1 愛情比你想的擱較偉大

在今年成為熱門話題的國片《當男人戀愛時》，劇情描述邱澤飾演的阿成因為要幫蔡姐討債，因緣際會下認識在農會上班的浩婷（許瑋甯飾演），兩人便約定以「塗鴉合約」抵債，後來在天臺上阿成向浩婷告白，彼此約定一起實現開設手搖飲料店的夢想。但好景不常，不僅兩人的存款遭蔡姐押入賭場，最後阿成因誤傷警察入獄，出獄後仍心繫浩婷的存款，最後因為腦動脈瘤離世。



其中茄子蛋演唱的〈愛情比你想的擱較偉大〉成為男女主角交往後在保齡球場的定情曲，如今邱澤與許瑋寧也假戲真做結婚，讓這首「台式浪漫」情歌又再度被傳唱，網友分享「很台味、很男人的直白」、「茄子蛋讓台灣語重回了時尚的尖端」、「如果電影是軀殼、那麼這首歌就是靈魂」。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月13日至2021年12月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021電影主題曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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