入冬以來最強冷空氣周末報到 吳德榮：降雨今擴大

中央氣象局表示，今日東北季風稍減弱，各地天氣仍涼，南方雲系北移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖將轉為有局部短暫雨；明(21日)南方雲系北移影響，各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今日恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；明日中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「雷伊」正在大迴轉並快速減弱，明(21)日將減弱為熱帶低壓，無侵台機率。

他說，中颱「雷伊」颱風眼消失，漸呈現高低層分離，其輸出的雲層即將籠罩台灣；4時雷達回波合成圖也顯示，南台灣的回波已漸增多。截至4：47台中以北仍有11、12度的平地最低氣溫〔苗栗(西湖鄉)10.9度，新竹(寶山鄉)11.0度，新北(雙溪區)11.9度，台中(大甲區)12.2度〕；其他各平地低溫則在13至15度：南部(台南後壁區)15.1度，東部(花蓮壽豐鄉)13.3度。台北(南港區)14.5度。

吳德榮說，今(20)日「雷伊」外圍水氣接近，各地雲層逐漸增厚，降雨範圍亦將擴大；冷空氣續減弱，天氣仍偏涼。各地區氣溫：北部13至22度，中部13至25度，南部15至26度，東部13至25度。

他表示，明(21)日「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍降雨、局部地區有較大雨勢，應注意，天氣濕涼。週三(22日)「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉，氣溫回升。週四(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，週五(24日)另一波東北季風逐漸增強，北、東轉有雨，背風穩定。週六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，天氣愈晚愈冷；下週日、一(26、27日)氣溫降至最低。而這波冷空氣的強度，各國(美、歐、加)模式最新(19日20時)模擬，皆為入冬以來最強的一波，跨過「強烈大陸冷氣團」(氣象局≦12度)門檻，且很接近「寒流」的標準。