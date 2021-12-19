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金鼎獎慶賀茶會 李永得大讚黃春明創作力愈來愈旺盛
鄉土文學大師黃春明去年拿下金典獎、今年榮獲金鼎獎，今天在金鼎獎慶賀茶會中，文化部長李永得說，黃老師從年輕到現在的寫作歷程，台灣相關的文學獎項幾乎都得遍了，應該是全台的大滿貫，而且愈老愈健康、創作力愈旺盛。
黃春明日前以《秀琴，這個愛笑的女孩》小說，拿下第45屆金鼎獎，他在上月17日接受頒獎表揚時，形容自己像小孩一樣，也喜歡別人鼓勵他」。今天黃大魚文化藝術基金會舉辦慶賀茶會，邀請文化部長李永得及藝文界人士到場，黃春明的妻子、媳婦及孫子女也前來分享喜悅。
黃春明說，他6年前得了癌症時，覺得差不多了，他問時間「我走那麼長的路了，還有多少時間？」時間就告訴他說，還有多少時間不重要，最重要是「你還能夠做什麼」？
後來他體會到佛教「日日好日」，自己什麼時候要走不知道，今天來了，活過一天，等於又賺到一天，「日日好日」每天是好的日子，這是欺騙自己？還是鼓勵自己？對他而言，這是一股力量。
黃春明說，他8歲沒有媽媽，到處在鄉下跑，天與地都是教室，形容自己是用腳讀地理，現在的人生活空間反而是愈來愈狹小，連出門走路都盯著手機看。
去年以《跟著寶貝兒走》榮獲國立台灣文學館金典獎，今年以《秀琴，這個愛笑的女孩》拿下金鼎獎。李永得說，去年及今年各有一本得獎，真的很不容易，愈老愈健康、創作力愈旺盛，他以台灣文學界的大滿貫形容黃春明。
李永得說，文化部想把台灣文學推向國際，文學界如果有人要包辦台灣作家國際研討會，文化部一定全力支持，希望將來有一天，台灣文學家能得到諾貝爾文學獎，而黃老師的作品就是這方面的首選。
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