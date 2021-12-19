快訊

第三劑縮短間隔？ ACIP共識：維持5個月、混打不限廠牌

羽球世錦賽／不敵山口茜 戴資穎「銀」恨仍寫個人最佳

路竹會400梯義診 劉啟群：盼貢獻傳染病領域

中央社 / 新北19日電

冷氣團來襲，在海拔1700公尺的新竹縣新光部落，路竹會完成26週年第400次義診。超過1/4世紀歲月，不變的是將健康送上山守護族人健康。會長劉啟群說，往後盼貢獻傳染病領域。

台灣路竹會於18日結束新竹縣尖石鄉下田埔、泰崗、新光等部落的義診，並獲得秀巒村長甘文雄、田埔社區發展協會高春美協助，完成泰雅族口述歷史與田野調查訪談。

醫療團於17日凌晨出發，一路氣溫還算舒適，因冷氣團來襲，在新光部落的夜晚氣溫陡降，直逼冰箱冷藏室溫度，但所有團員仍頂著寒風為部落泰雅族人看診、洗牙、理髮，也陪讀和孩子們一起玩遊戲、推廣衛教。

下田埔部落屬於泰雅Mknazi（麼戈納基）社群，甘文雄在原委會補助設置的田埔文化健康站，接受家訪與田野調查時告訴團員，族人祖先原居於南投縣仁愛鄉發祥村，後因人口繁衍，耕地不足，部分族人遷居鎮西堡一帶居住，後北遷至現居地「Tbahu」（田埔社），因聚落人口眾多，分為上、下兩個部落。

高春美是台東縣長濱鄉長光部落的阿美族人，因婚姻隨夫回到泰雅部落，她說，他的孩子們從小都會說泰雅族語、阿美族語，才能與長輩溝通且不忘本。

通往新光部落的陡峭山路蜿蜒，沿途紅葉、黃葉布滿山頭，夾雜果樹與蔬菜耕地；甘文雄說，這是傳統領域外，族人賴以維生的經濟作物。

醫師張佳螢、陳皓翔在看診的病患中，不時遇到因過度耕作導致身體宿疾，除叮嚀醫囑也告訴3名見習醫學生判斷病因的經驗，展現交流與學習。

資深醫師張卓才、黃詩穎，時而以聽診器理學檢查，時而敲背問病患「哪裡疼痛？」他們接受中央社記者訪問時都說，希望世代承傳讓醫學生看見視病猶親的偏鄉看診，讓更多人受照顧減少病痛。

包括車隊志工、義剪美髮師、團膳志工，為了26週年重回新光部落，都在落實防疫下參與服務；一行人，包括老中青三代，有許多對的夫妻同行，車隊志工王生志的兒子王安弘小時候就跟著父親全省走透透，如今，已接手車隊駕駛，父子同行令其他團員感動。

志工牙醫師徐慶玲說，參與路竹會服務是人生經歷最豐富的5年，印象最深刻的是，有次回到某部落被病患認出，且稱讚其溫柔的落實衛教，讓病患不再牙疼，成就感是促使她持續奉獻的原動力。

現從事文史研究及地方關懷工作的前新竹市長蔡仁堅隨團上山，路竹會會長劉啟群與他分享，新光部落是當年路竹會義診起始點，26年來幾乎走遍台灣山地部落；同時，在國外人道關懷與緊急救援也不缺席；尤其，透過台北醫學大學系統培育與訓練非洲國家醫療人員，往後，希望路竹會可以貢獻傳染病研究領域。

路竹會於1995年12月17日成立，首次義診地為尖石鄉新光部落，至今足跡遍布台灣與海外共50個國家。近年，除給予醫療服務，也關心生態與人文調查、推動部落兒童陪伴閱讀、衛生義剪，提供偏鄉居民身心健康服務。

義診 冷氣團 新竹

延伸閱讀

Omicron殺出 人類將與變種病毒共存

閱讀數學／從鼠疫中誕生的傳染病模型(上)

公投倒數 郭國文率「三口組」市議員參選人車隊衝刺

預言明年加強劑會銷毀一堆 李秉穎：也不要讓有需要的人打不到

相關新聞

一張圖看天氣！颱風影響周二全台有雨 冷氣團周末急凍

中央氣象局預報，秋冬原本是中南部的乾季，但受颱風外圍水氣影響，中南部將出現冬季少見的多雨天氣，前半周南方雲系北移，台灣附...

頂鮮董座嘆無法續約 台北101澄清：單純商業租約到期

位於台北101大樓內86樓的「頂鮮101餐廳」，將於今年12月底撤出，結束雙方長達11年的合作。日前頂鮮所屬的御頂餐飲集...

高鐵延伸宜蘭採折衷案！與台鐵共構 最快2025年動工

台灣高鐵宜蘭站將拍板縣政中心以南350公尺的「折衷案」，預計年底完成綜合規畫、明年送交通部核定，就可開始走環評。交通部長...

高鐵宜蘭站址縣政中心以南350公尺將拍板 林姿妙大感謝

高鐵宜蘭站位於縣政中心以南350公尺的「折衷案」，正由顧問公司對此站址進行規畫，接著進入環評，算是拍板定案了。宜蘭地方人...

台北馬拉松五位跑者OCHA 醫師：三高未控制好不宜跑

2021台北馬拉松今清晨自北市府前廣場開跑，但有7名跑者，6男1女，因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手...

王力宏離婚風暴 諮商心理師：步驟都顛倒、男方需要同理心

王力宏前妻李靚蕾發文揭露王力宏私生活及自身委屈，王父今出面護子，李靚蕾一一回擊並對王力宏發出「今下午3時公開道歉」的最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。