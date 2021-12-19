一張圖看天氣！ 颱風影響周二全台有雨 冷氣團周末急凍

中央氣象局預報，秋冬原本是中南部的乾季，但受颱風外圍水氣影響，中南部將出現冬季少見的多雨天氣，前半周南方雲系北移，台灣附近水氣偏多，全台有雨，其中周二雨勢最明顯，周三稍緩，周末冷空氣造訪，強度推估達到大陸冷氣團等級或更強，各地將有顯著感受。

氣象局表示，周一至周三南方雲系北移，第22號颱風北上後將減弱、不直接影響台灣天氣，但外圍水氣將順著氣流吹送到台灣，造成水氣增多，各地陸續轉為有短暫雨的天氣，且因降雨導致感受較濕涼。

台灣各地及外島都將轉為有短暫雨天氣，周一晚上至周二雨勢最顯著、周三稍緩，因降雨導致整日天氣較涼。周二、周三西南部及東南部沿海可能有長浪，海邊活動注意安全。

周四到周五水氣略減少，北部、東半部、中南部山區仍偶有局部雨，各地白天氣溫回升、早晚稍涼。

氣象局說，周末之後，冷氣團南下影響，各地氣溫將明顯下降，冷空氣強度仍有變化，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區雲量較多。周六當天，北部、東北部氣溫一路下滑，周日則整日偏冷，周六下半天起至周日，中南部氣溫也逐步下降。