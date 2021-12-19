日本火山浮石到處飄 估全台沿海僅台中彰化高雄不受影響

海委會持續監測日本火山浮石動態，根據國家海洋研究最新模擬預測顯示，離島金門、馬祖之外，全台灣沿海各縣市僅台中、彰化、高雄的沿近岸不受影響。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海洋委員會持續監控火山浮石漂流動態，並每天發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，自18日上午11時到今天上午11時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到台東長濱漁港南方距岸50公尺（約300平方公尺）、屏東白沙尾漁港內（約200平方公尺）、屏東小琉球漁福漁港北方岸際（約8平方公尺）等處；並提醒相關區域作業船隻注意航行安全。

預估浮石移動情形，海委會表示，國家海洋研究根據日本JAXA及海巡署所提供之海面浮石分佈，與海氣象環境進行浮石漂流模擬，預估台灣沿近岸可能持續受影響之海域包括屏東、台東、花蓮、宜蘭、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、雲林、嘉義、台南及澎湖等。

海委會也表示，台灣海峽北側入口及澎湖南方四島周遭海面，推估亦有浮石持續受季風及洋流影響向南漂移；台東長濱漁港南方距岸50公尺處新發現約300平方公尺之浮石，推測將隨著近岸海流緩步向北移動。

海委會也說明，於屏東白沙尾漁港內以及屏東小琉球漁福漁港北方岸際新發現之浮石，因港口周邊小尺度的浮石漂流模擬，容易受到數值地形資料解析度之限制而影響模擬正確性，暫無納入模擬。

日前火山浮石漂抵小琉球時，外界擔心是否可能影響當地遊憩景觀，小琉球自然人文觀光協會理事長陳文玉接受中央社記者電訪表示，目前小琉球沿岸火山浮石數量不多，並且大多已隨浪潮打到沙灘上，目前也未收到生態受影響的相關回報。

為掌握日本火山浮石的漂流動態，國家海洋研究院進行洋流數值模擬，海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。