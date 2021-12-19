高鐵宜蘭站址縣政中心以南350公尺將拍板 林姿妙大感謝

高鐵宜蘭站位於縣政中心以南350公尺的「折衷案」，正由顧問公司對此站址進行規畫，接著進入環評，算是拍板定案了。宜蘭地方人士對此折衷案的站址共識高，縣長林姿妙表示，這裡是廣義的縣政中心站，希望中央儘速展開後續作業。

林姿妙表示，高鐵延伸宜蘭是宜蘭縣民一直以來的盼望與期待，針對交通部拍板高鐵延伸宜蘭站址，感謝中央重視宜蘭交通建設，希望宜蘭縣東西南北各區域都能平衡發展，非常感謝如今確定了，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望交通部儘快展開作業，讓宜蘭的交通能夠更加順暢。

據了解，縣政中心以南350公尺的站址預計今年底完成綜合規畫、明年送交通部核定，即可走入環評。立委陳歐珀表示，他關切此案，上周王國材部長告訴他，「公投結束後，應該就可以定案」，上月17日交通部下鄉會議中的結論之一就是要求年底前定案。

交通部上個月17日下鄉召開說明會，與會者大致都同意折衷方案，但礁溪鄉民代仍有意見，最近經交通部進行溝通化解，也請顧問公司針對這個站址進行細部規畫，送入環評預計2年時間，環評通過後編列預算。

折衷方案的路線全長約59.3公里，將與台鐵宜蘭新站共構，總工程經費1880億元，最快2025年動工、2036年完工。

由於高鐵的站址要與台鐵鐵路高架的站址，在這個地方會合共站，兩大工程互有關連。莊淑如議員表示，多數宜蘭人都希望儘速拍板定案，鐵路高架化因高鐵舉棋不定遲遲沒有進展，若是要真正紓解宜蘭市東西向平衡發展，鐵路高架化要趕快做。