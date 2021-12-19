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台北馬拉松五位跑者OCHA 醫師：三高未控制好不宜跑

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
2021台北馬拉松今天出現五名跑者OCHA。記者余承翰／攝影
2021台北馬拉松今天出現五名跑者OCHA。記者余承翰／攝影

2021台北馬拉松今清晨自北市府前廣場開跑，但有7名跑者，6男1女，因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手OHCA，所幸已全恢復生命跡象。醫師表示，可能因凌晨氣溫低或是疫情關係練習不夠，而出現不適。除了暖身應做足外，若高血壓、高血糖等三高未控制好的民眾，則不宜參加如此劇烈的活動。

臺灣高血壓學會理事長王宗道表示，今天馬拉松傳出五個OHCA，確實比過去的賽事多。但究竟為何會發生這樣的情況，因不了解患者的年齡、狀況，因此無法下定論。但現在天氣寒冷，尤其清晨溫度低，加上運動時為了應付長距離賽事跑者穿得較少，確實容易對心臟、血管的衝擊很大。

他表示，運動長期來說雖對身體好，但短期、高強度的運動對心臟卻是很大的壓力，因此熱身、保暖一定要做足。因此，到了賽場不要急著將保暖的外套脫掉，應先做好熱身、身體熱開後，等到真的起跑再將保暖衣物脫除，以免血管突然收縮增加風險。

另外，若是跑一跑感到特別容易喘、頭昏眼花、胸口不舒服或呼吸不順，就不要勉強自己完賽，最好停下來慢慢走到補給站，向他人求助。

王宗道也說，現在很多民眾瘋路跑，如果曾罹患三高控制好，確實可以慢慢練習；但若曾罹患心肌梗塞做過血管支架手術或做過其他心腦血管手術者，都不建議從事半馬、全馬的活動。

馬偕醫院急診醫學部副主任簡定國則表示，今天可能因為天冷或因疫情關係練習不夠，而出現身體不適的狀況。但所幸現在大型活動都會設置急救站，也推廣推廣全民急救，趕快做好急救、維持生命之鏈的完整，預後比過去好很多。除此之外，補給站也必須預備充足的飲用水和準備AED，以預防跑者發生憾事。

保暖 疫情 手術 馬拉松

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