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頂鮮董座嘆無法續約 台北101澄清：單純商業租約到期

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂鮮101預計將於12月31日撤出台北101。圖／摘自頂鮮台南擔仔麵台北店101粉絲頁
頂鮮101預計將於12月31日撤出台北101。圖／摘自頂鮮台南擔仔麵台北店101粉絲頁

位於台北101大樓內86樓的「頂鮮101餐廳」，將於今年12月底撤出，結束雙方長達11年的合作。日前頂鮮所屬的御頂餐飲集團董事長李日東受訪時無奈表示，疫情期間咬苦撐如今卻被「一腳踢開」；對此，台北101發布公告，表示該內容不符雙方租約條件之事實，已嚴重影響台北101公司聲譽，強調是單純商業租約到期事件。

針對頂鮮對媒體發布之言論，台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，頂鮮原租約期限至2020年12月31日止，但頂鮮因經營團隊更迭等問題，經營情況不佳，特別是過去五年業績嚴重下滑，因此近年來台北101定期密集與頂鮮開會進行營運檢討，並要求頂鮮提出營運改善計畫。後來，雙方決定續約一年至2021年12月31日，目的是希望頂鮮提出營運改善計畫；頂鮮原承諾，在今年4月30日以前提出營運改善計畫，但截至今年10月選商程序結束前，頂鮮從未提出任何營運改善相關計畫。

劉家豪接著指出，台北101於今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫。頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永副總主動提出退場計畫，並索取工程圖規畫拆遷。針對台北101要求廠商提出招商條件書與營運計畫一事，頂鮮遲至10月6日始回覆招商條件書，提出以現有條件一半的租金作為選商提案，且未提供任何營運提升計畫；在選商當時，頂鮮積欠6到9月未繳租金累計已超過新台幣1000萬元，依合約此為違約狀況。

針對近日御頂餐飲集團董事長李日東經常對媒體提及頂鮮有「優先承租權」一事，台北101也重申，依據台北101與頂鮮合約，頂鮮合約到期並無優先承租權。除此之外，86樓高空餐廳選商結果由「饗賓餐飲集團」取得承租經營權、全案應回歸商業合約精神。同時，台北101希望協調頂鮮圓滿順利退場，並已與饗賓餐飲集團協調，請饗賓餐飲集團儘可能聘用適用之原頂鮮餐廳員工。

面對台北101的最新公告，記者實際致電頂鮮辦公室卻因假日而無人接聽。不過頂鮮日前也發布公告，表示此事關乎200位餐廳同仁家庭生計及顧客權益，期盼圓滿解決。預計將於12月20日上午舉辦媒體發布會對外說明。

台北101 疫情

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