高鐵延伸宜蘭採折衷案！與台鐵共構 最快2025年動工

台灣高鐵宜蘭站將拍板縣政中心以南350公尺的「折衷案」，預計年底完成綜合規畫、明年送交通部核定，就可開始走環評。交通部長王國材今天表示，高鐵將與台鐵宜蘭新站「平行共構」便於轉乘，最快2025年動工、2036年完工，過去這段時間各界提出很多意見，「爭議是一時，現在終於落幕」。

高鐵延伸宜蘭選址一波三折，交通部去年提出「四城」、「宜蘭」、「縣政中心」與「羅東」等四個地點，林佳龍任交通部長時原本屬意宜蘭站，而宜蘭縣府則偏好縣政中心站。今年王國材接掌交通部，納入宜蘭鐵路高架化計畫等因素做全面考量，四城站「翻身」變為最優方案，引發地方強烈反彈，甚至演變為政治風暴。

為平息爭議，交通部11月17日提出第五「折衷案」，位於縣政中心以南350公尺，位於宜蘭及羅東之間，全長約59.3公里，並且將與台鐵宜蘭新站共構。總工程經費約1880億元，最快2025年動工、2036年完工。

王國材今天表示，這段時間跟地方都有溝通過，為了要加強溪南、溪北地區服務，所以現在確定是以縣政中心南側350公尺的「折衷案」做為最佳方案，預計12月底就會完成綜合規劃報告，目前也已經進入結案階段。

王國材說，宜蘭延伸高鐵站原本就打算要跟台鐵宜蘭新站共構，原本規畫是「上下共構」，但這樣總建築物會高達九層樓，現在改採「平行共構」，有利於未來高鐵、台鐵轉乘。

王國材說，宜蘭高鐵延伸案後續還要做環評，這可能也需要一段審查時間，因為其中有些「要挑戰的地方」，例如要繞過翡翠水庫，整體而言還是會有要克服的部分，若綜合規劃報告可順利於月底完成，並於明年1月初送交通部核定的話，就可以開始走環評。