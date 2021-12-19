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周二雨勢最大 氣象局：下周末冷空氣襲 恐達強烈冷氣團

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，明起南方雲系北移，各地愈晚雨勢愈明顯，到了周二全台有雨。本報資料照片
中央氣象局表示，明起南方雲系北移，各地愈晚雨勢愈明顯，到了周二全台有雨。本報資料照片

中央氣象局表示，明起南方雲系北移，各地愈晚雨勢愈明顯，到了周二全台有雨，周三起雨勢趨緩，剩下北部、東半部有雨，周六、周日可能有東北季風或大陸冷氣團襲台，北部最低溫13度。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天台灣天氣仍受東北季風影響，清晨偏冷，白天高溫稍微回升，不過各地大多為多雲天氣，只有迎風面東半部地區會有零星短暫降雨。

陳伊秀表示，東北季風明天就會減弱，但周一到周三有南方雲系北移，周一剛開始雲量多，漸漸各地都會出現局部短暫陣雨，白天時水氣會先從南邊上來，嘉義以南地區先降雨，北部跟其他地區下午再轉為多雲天氣，接近傍晚時也會開始出現雨勢，主要還是要看水氣移動速度快不快。

陳伊秀說，周一晚上各地雨勢都趨於明顯，周二是雨勢最大的一天，且幾乎是全台有雨，也不排除有局部較大雨勢。周三雨勢趨緩，中南部轉為局部降雨，但北部、東半部受東北風影響，仍會持續降雨。

陳伊秀說，周四、五持續受東北風影響，水氣仍以北部、東半部為主，不過中南部山區也會有零星雨。

下一波變天在周末，陳伊秀說，周六、日會有一波冷空氣南下，目前預測為東北季風或大陸冷氣團，北部低溫僅剩下12度、13度，會再持續觀察是否會升級到「強烈大陸冷氣團」的程度。

冷氣團 東北季風 天氣動態

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