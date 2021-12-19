世界神明聯誼會在高雄佛光山登場 將有上千尊神佛同席
高雄市政府與中華傳統宗教總會共同舉辦，「2021世界神明聯誼會─防疫新生活祈求國泰民安大家保平安」，今天上午在高雄大樹佛光山佛陀紀念館盛大登場，考量防疫，今年一改以往只辦一天的形式，12月19至25日採分流、分時段的方式，減少群聚，供各宮廟與信眾參加，往年皆有上千尊神佛同席，今年依舊盛大，有51家連續參加9年的宮廟，將陸續來到佛光山共襄盛舉。
世界神明聯誼會往年皆舉辦一天，今年因防疫考量，中華傳統宗教總會採分流、分時段，減少群聚的方式辦理，從今天展開為期七天的活動，讓各地宮廟各擇一天前來，延續年年舉辦的傳統，且兼顧防疫，凝聚信仰的力量，同時為世間消災除難，祈求疫情遠離。
多達51家宮廟，連續參加9年聯誼會，這次出席可在佛祖旗上方加上紅彩帶，參與10次以上可蓋在五色旗上。今天已有14家連續參加9年聯誼會的宮廟，蓋滿九個佛祖印章到場共襄盛舉。
世界神明聯誼會自2011年開辦以來，至今共歷10年11次，過去曾在2016年經世界紀錄協會認證，共有685家宮廟、2188尊神明參與；2018年當天則多達768家宮廟，3688尊神佛同席，再次刷新世界紀錄，同時也是台灣當指標的宗教儀式。
「2021世界神明聯誼會─防疫新生活祈求國泰民安大家保平安」今天在高雄大樹佛光山佛陀紀念館登場，除21日為休館日，活動持續到25日。為讓信眾安定身心，前往參加可到佛館大佛平台及玉佛殿領取「平安符」，到榕樹林餐飲區享用「吉祥平安齋」。
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