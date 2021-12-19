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全台冬季賞鳥勝地台江國家公園舉辦單車賞鳥活動快手刀

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園管理處將在1月8日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動。圖／管理處提供
台江國家公園管理處將在1月8日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動。圖／管理處提供

台南台江國家公園是全台最佳冬季賞水鳥地點之一，台江國家公園管理處將在1月8日（周六）舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，活動將帶領著民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，全程約10公里，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態，即日起到年底受理報名。

台江國家公園管理處指出，公園境內擁有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲等多樣的濕地環境，鹽水溪下游及嘉南大圳除位處國家級濕地：鹽水溪口濕地，更緊鄰台灣唯二的國際級濕地之一：四草濕地。多樣的濕地環境孕育豐富的動植物生態，並提供過境或度冬的候鳥們補充養分及棲息的環境。沿岸紅樹林有許多白鷺鷥築巢，以及招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息，並有鷸、鴴、雁鴨、黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等候鳥來此度冬。

「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，活動將帶領著民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，並在溪口處轉往山海圳綠道順著嘉南大圳東行，全程約10公里，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態。讓民眾騎著自行車，以慢活、慢遊方式認識這片鄰近台南市的鳥類天堂。

「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」適合熱愛戶外活動及生態觀察的大朋友及小朋友，活動費用每人200元（現場收費），共有40個名額，活動採網路報名（http://action.tjnp.gov.tw/），報名於即日起至110年12月30日止。參與者需自備自行車，或於報到現場付費租用自行車。相關問題可洽解說教育課06-2842600轉1506蔡先生。

台江國家公園管理處將在1月8日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動。圖／管理處提供
台江國家公園管理處將在1月8日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動。圖／管理處提供

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