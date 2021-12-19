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延宕兩年！ 台鐵邊坡全自動監測系統 今明年完成26處

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵局今天表示，落石告警系統共規畫建置26處，今明年陸續完成。圖／台鐵局提供
台鐵局今天表示，落石告警系統共規畫建置26處，今明年陸續完成。圖／台鐵局提供

台鐵原擬於去年底建置邊坡全自動監測系統，但至今還未完工，台鐵局今天表示，落石告警系統共規畫建置26處，其中北迴線K48及K51共2處告警系統，於今年8月5日進場施工，9月30日建置完成，後續預定今年底累計完成11處、明年底將完成其餘15處。

台鐵太魯閣號撞車釀50死重大意外後，外界發現行政院108年總體檢報告提到，台鐵將於109年底建置邊坡全自動監測系統，但至今沒有完成，台鐵在太魯閣號撞車以外後，坦言工程延宕，由於系統為畫面監測加人工智慧判讀，為提升準確率因此花較多時間測試；但距離當初總體檢報告時程，工程已整整延後兩年。

台鐵局表示，「鐵路行車安全改善六年計畫」針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以工程手段改善路段，以統包工程建置邊坡落石告警系統。落石告警系統以AI辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，以利各單位及時應對。

為確保人工智慧辨識能力，台鐵局表示，邀請外部委員協助，進行辨識功能測試計畫，因AI人工智慧辨識系統規畫涉及硬體規格選擇、氣候狀況模擬及辨識成功率等較複雜因子，經多次研討，於林口支線完成模擬情境攝影機辨視功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。

台鐵局今天表示，落石告警系統共規畫建置26處，今明年陸續完成。圖／台鐵局提供
台鐵局今天表示，落石告警系統共規畫建置26處，今明年陸續完成。圖／台鐵局提供

台鐵 落石 太魯閣

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