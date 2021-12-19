國家級邊緣人麥傷心！ 台南推出優惠小確幸

中央各部會的5倍振興券8大加碼券全數開完獎後，共產生了27組身分證末尾碼的國家級邊緣人，隨著年關將屆，台南市推出「國家級邊緣人台南限定優惠活動」，沒抽到獎的民眾來台南玩可享優惠，已有63家參與，台南大飯店是平日住房定價42折優惠。

台南市觀旅局長郭貞慧說，年關將近，市長黃偉哲除了歡迎民眾來台南，針對這些沒抽到獎的級邊緣人，請觀光旅遊局邀請台南各家業者，提出「國家級邊緣人台南限定優惠活動」，讓這些遺珠來台南可以額外享小確幸，不再邊緣。

這27組身分證末尾碼的號碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、9」的民眾，只要到台南特定店家出示身分證件 (身分證、健保卡、駕照等具有身分證號碼的證件)就可以享有每間店家的優惠方案。

提出優惠方案的店家目前共63家，類型上包含食、宿、遊、購、行各類店家，非常多元，優惠方案琳瑯滿目，從優惠折扣、買1送1、滿額贈送折價券、來店消費禮等，如台南大飯店提出平日住房定價42折的優惠；頑皮世界將優惠擴大，憑證件就可以購買5張優惠票，讓全家都開心，歡迎到訪台南並於使用優惠前上活動網站確認各家優惠方案與期限。

郭貞慧說，除了這些小確幸，來台南消費千萬別忘了每個人都可以憑發票登錄參加臺南購物節抽獎活動，目前「台南購物節」登錄金額已突破60億元，市府將加碼抽出500萬元獎品，包含1萬元現金100組、燦星旅遊STAR號73呎大型遊艇海上住宿、麗娜號郵輪 (安平-馬公來回船票)等等，總共超過千個獎項。

另明年2月6日前，入住台南配合活動的合法旅宿，每人每晚都將獲贈1張台南好康券，共有超過600家店家提供各項消費優惠。其中，47家旅館及33家民宿搭配振興5倍券推出專屬住宿方案，共計超過1200間客房提供買1晚送1晚的住宿優惠。

年底的活動很精彩，從聖誕樹打卡、聖誕市集、龍崎空山祭、月之美術館、到跨年台南好Young系列活動一路玩到跨年；另關子嶺泥漿溫泉、六甲落羽松、休耕花海、梅嶺登山賞梅、龜丹溫泉等自然風光更可紓解身心。活動網址：https://www.twtainan.net/go/y1aKOnaQ