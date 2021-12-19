一日系列最紅主題出爐！《木曜4超玩》鐵粉你最愛哪集挺起來

木曜4超玩，真的超好玩！

說到現在最夯的網路節目一定要提到《木曜4超玩》！2015年開播至今，YouTube主頻道累積218萬訂閱，副頻道2017年底開創以來獲得快50萬訂閱，擁有許多死忠觀眾。甚至有人這麼讚美：「如果說《康熙來了》是電視最成功的節目，那《木曜》就是網路上最成功的節目。」

最為人所知的《一日系列》帶著觀眾體驗各行各業，打開了節目知名度，也增添了豐富度。例如「一日音樂製作人」呈現演唱會從無到有的過程；「一日公車司機」邰哥努力重考到能夠上路；去年邰哥帶著博恩和視網膜體驗「一日香菜農」突破自己，都讓木曜粉看得非常熱血又過癮！今年台北市跨年請到他們主持，不知道到時候會不會也有一日跨年的特別版呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了近三年內最備受網友討論的《一日系列》主題有哪些？成為木曜粉永遠都不會太晚，大家一起收藏起來吧！

19 一日調查官

﻿﻿集數：第155集

合作對象：法務部調查局

在《一日調查官》中，邰哥和坤達一起跟著學長姐學習搏擊、射擊、拼鈔、筆跡鑑定、偵訊到最後的跟監逮捕，每個環節都不容馬虎。

雖然偵訊過程是模擬情況，但從邰哥和坤達最後展現的技巧與施壓方式都能看出努力的學習成果。跟監過程則是真實情況，許多網友都表示，看了既緊張又害怕，稱讚木曜團隊讓大家有機會認識到這些辛苦又危險的公務員，讓大家非常佩服。

木曜粉YouTube留言：這集根本要跪著看了！除了幕前的要鼓掌，幕後以及強大的後製也要按讚！國家系列的都很喜歡，不然這類型都只有在電影跟電視劇看過而已。只有木曜能超越木曜！

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13 一日奶爸

集數：第94集

合作對象：中和連城公共托育中心

本集可說是創造了最老網紅（邰哥）與最小網紅（蔡桃貴）同台的珍貴畫面，一開始邰哥、溫妮、泱泱先是到了托育中心學習如何照顧小孩，之後就到「YouTuber長青樹」蔡阿嘎的家裡，與可愛桃貴相處，實際感受如何從換尿布、餵奶、洗澡、陪玩等工作中做好保姆的角色，互動非常有趣和溫馨。

雖然在節目的尾聲，蔡阿嘎開玩笑說今天就像一場鬧劇，但以木曜團隊首次擔任保母來說，能讓他們夫妻倆在一天裡面有三小時的喘息時間，已經是非常不錯的表現啦～

木曜粉YouTube留言：這集怎麼可以這麼的療癒❤❤阿公直接父愛大爆棚 溫妮跟泱泱還有阿公都很細心照顧寶寶們。寶寶們真是幸福(ﾉ´∀｀*)桃貴超可愛的啦！

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12 一日總鋪師

集數：第62集

合作對象：阿燦師（林明燦）

「一日總鋪師」是還在四位主持人時期的第一次粉絲見面會。邰哥跟著國宴主廚阿燦師一邊學習，一邊擔起總鋪師的角色，如何料理到完美擺盤，一點也不馬虎的準備了一桌菜色，讓粉絲和主持人能夠享用一頓美好的辦桌。

當天晚上除了邀請了YouTuber安安邊緣子的阿民與阿憲擔任主持人外，還有來自各地的粉絲前來朝聖，在台上講出對木曜團隊的感謝，場面非常感人，讓粉絲看了感觸很深。

木曜粉YouTube留言：這集真的比之前看的每一集都還要感動，鏡頭展現出Eric帶領的整個木曜團隊的向心力，從粉絲來吃辦桌就體會到直接的反饋，相信對木曜、對木曜粉都是一個很好的情感連結！

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11 一日氣象觀測員

集數：第29-31集

合作對象：交通部中央氣象局

在「一日氣象觀測員」中分為中央氣象局篇、玉山攻頂篇和玉山觀測站篇，一開始邰哥先到了中央氣象局報到，從學習看氣象報告到站上播報台，讓觀眾感受到處處都是很大的學問。

隨後玉山那兩集，就由KID與邰哥一同攻頂，中間經歷累到無法講話的過程到適應山上的節奏，一邊講幹話一邊往上爬，能發現KID與邰哥的默契可說是越來越好，只要邰哥進度稍微緩慢，KID也會主動在等待的時候，協助補拍一些畫面和主持，讓節目更加流暢。

到了中央氣象局玉山站後，站長分享了許多銀河、星空、流星、雲海等珍貴畫面。觀眾們透過木曜團隊認識更多有關氣象觀測儀器，象徵著這個系列充滿寓教於樂的新突破，看著邰哥努力不懈的精神，讓許多年輕的觀眾非常感動，許多粉絲紛紛把邰哥當成榜樣，稱讚他不怕苦不怕難、活到老學到老。

木曜粉YouTube留言：從一日市長幕僚開始回過頭看木曜的每一集，看到這集玉山氣象觀測員，由衷的佩服及感謝木曜的用心，讓民眾可以更瞭解各行各樣的辛苦與難處，並不是我們刻板印象中的輕鬆閒暇無事，進而有了更多體諒並減少抱怨，所以決定留言再次感謝你們～辛苦了！加油！

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9 一日Google特派員

集數：第86集

合作對象：Google

邰哥一直以來展現新媒體的熱情與YouTuber的尊敬，還自創新名詞「YArtist」，就像是為這個時代揭開一個新的序幕。在「一日Google特派員」被分派到YouTube部門，其中需要提供YouTube頻道的輔導工作，與陳漢典、這群人尼克、HOWHOW、上班不要看等一起進行線上諮詢服務，給予一些頻道建議方向。不少粉絲都非常喜歡邰哥與其他人的互動，鬥嘴的畫面非常逗趣，後來更被邀請參與YouTube舉辦的FanFest活動，誕生了木曜的第一首主題曲。

節目播出當天，木曜全體在Google總部觀看直播，同時獲得YouTube親自頒發的第一個百萬獎牌，現場氣氛感染下，製作人陳百祥也忍不住感動落淚的心情，最後和主持人抱在一起的畫面，打動了一直以來支持的木曜粉們！

木曜粉YouTube留言：看到真的會想哭，從一日系列剛開始的時候就看了，看到木曜從一日司機助手到今天的GOOGLE特派員，感謝你們陪伴了我很多不管是難過、開心或者低潮的時光，一日系列也真正讓人感受到，台灣多少人們正在為這塊土地努力，希望木曜可以繼續帶我們，看見各行各業，為台灣努力的過程！

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5 一日音樂製作人

集數：SP-五週年特別企劃

合作對象：俘虜音樂、本色

這次企劃讓大家一起經歷從音樂製作到演唱會成果的誕生，去年不但請黃明志共同製作木曜最新主題曲，更讓美秀集團、大淵、呂士軒、告五人、陳芳語、吳卓源等知名歌手與主持群合作推出單曲。

一步一腳印的從歌曲製作到站上舞台，經歷了許多突破，像是邰哥每次在週四直播前都努力練習三味線，敬業的精神不但感動到製作團隊，連木曜粉都被感染到這股力量。

今年12/25-12/26，木曜再度舉辦一日音樂製作人活動，邀請9m88、ØZI、盧廣仲、老王樂隊、旺福、宇宙人、陳珊妮等歌手合作，大家是不是很期待呢？

木曜粉YouTube留言：百祥的談話非常誠懇真切，就像53:15的時候露出未打馬賽克的面容一樣，是最真實的一刻，讓我覺得這不是一個節目，而是跟所有喜愛你們的人每一次真心的聊天。謝謝主持人背後，阿良、百祥這些負責策劃、讓節目推升到最高點的推手。

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4 一日五月天演唱會幕後人員

集數：第101集

合作對象：B'IN LIVE 必應創造

一場演唱會需要多少幕後人員的努力，這次主題不但讓主持人們體驗到幕後工作人員的努力與辛勞，更是讓觀眾看到每一次的演唱會都是那麼不容易，每顆小小螺絲釘都是非常重要的一環。

特別是偶像團體出身的坤達，站在舞台上有另外一番感受，說了一番話讓製作人陳百祥印象非常深刻：「滿感慨的，站在舞台上的時候，我從來沒想過舞台下的細節，我不是有點淪落的那種感覺哦，我是覺得我還在努力，用不同的方式我還站在這裡！」，從當年高唱Energy「放手」的坤達，到現在的獨立的謝坤達，讓粉絲看到不一樣的偶像成長記。

木曜粉YouTube留言：看得出坤達的百感交集，我也好期待當放手的前奏一下的時候坤達能盡情的展現自己，聽到前奏的時候我其實激動得泛淚，也謝謝你的一番話激勵了我，用不一樣的方式站在這還繼續努力著！

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3 木曜家民宿

集數：SP 第58集、SP 第60集、SP 第61集

合作對象：家La Maison B＆B 歐風海景民宿

之前邰哥曾經提到，他非常尊敬他人在專業領域中展現專業的部分，也對於「男大姐」等扮女裝的文化感到相當敬佩。所以在首次的木曜家民宿企畫中，製作單位特別邀請了嘻小瓜和小賴擔任來賓，在晚上用餐時刻意安排工作人員離場，讓他們能夠卸下心防的聊天。

無論是這些藝人一直以來在舞蹈上的努力、男扮女裝的演出，或是經歷網路霸凌的部分，都很真實的敞開心胸侃侃而談，最後邰哥也給了他們一個溫暖的擁抱，場面非常溫馨，也讓觀眾反思了許多。

木曜粉YouTube留言：這集特別的有感觸，其實我以前看到男大姐都會轉台，只是單純的覺得不喜歡，卻沒有好好的了解他們。而透過這集，了解了他們的生活其實是不斷的不斷的受到歧視...。我很尊敬他們，其實他們的心理素質高過我們好多好多。

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2 一日市長幕僚

集數：第69集

合作對象：台北市政府

在節目中邰哥與市長柯文哲有趣的互動，逗樂了許多觀眾，帶領大家看到政府官員的一天，無論是會議還是親身視察，都讓觀眾有了很多體悟，當時無論是在新聞或PTT、Dcard上都造成非常大的討論和關注。



「一日市長幕僚」可說是《木曜》的一大里程碑，播出後吸引到許多新觀眾，訂閱數更是急速增長。至今仍然是一日系列中點閱率最高的主題，截止目前已經高達1600萬觀看，成為超級代表作之一。本集播出後，更是捧紅了當時的其他幕僚如學姐（黃瀞瑩）、小牛（柯昱安）、大熊（現任觀傳局長劉奕霆）等。

此次合作之後，大熊不遺餘力的協助木曜團隊，包含兩屆的YARTIST全明星運動大會場地支援，今年更親自到節目中邀請木曜團隊擔任台北市跨年主持人，可見《木曜》的影響力。

木曜粉YouTube留言：邰哥這集真的也很棒，說話很有深度、學問及社會經驗，不像一般藝人的無厘頭只會搞笑，邰哥跟市長的互動感覺就像朋友，問題都不犀利，市長回答也不帶刺，讓人可以很有耐心的從頭一直看下去。

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1 一日北海道導遊

集數：第100集

合作對象：喜鴻假期

在「一日北海道」導遊中，邰哥不斷跟著導遊阿中學習，從行前電話、住宿與餐廳確認細節，每一個環節都需要悉心的處理和準備，更需要與團員建立良好默契。

除了上集請到木曜「第7人」、YouTuber蔡哥，下集更破天荒請到YouTuber老高擔任嘉賓，讓主持群和製作團隊馬上變成粉絲，溫妮還笑稱老高是她心中「YouTube界的彭于晏」，不但在當地互相合作拍攝影片，更是滿足了大家見到偶像的心情，可說是滿載而歸，最後剪輯了一路以來協助過拍攝的學長學姐們對於節目一百集的祝福與打氣，非常感人。

另外，不得不提的就是木曜團隊也因為這次跟導遊阿中的合作培養出好感情，常常還會在其他工商影片或節目中發現他的身影，像是在「一日公車司機」中就能夠看到喔～

木曜粉YouTube留言：恭喜木曜一百集！！阿公真的好厲害好偉大，竟然成功挑戰了100個職業，然後看到片尾的學長姐們真的感動哭，雖然過了一段時間但每一位學長姐都好熟悉好溫暖，謝謝由木曜團隊和每一位學長姐建築起來的一日系列，接下來的每一集依舊會準時且用心收看！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月11日至2021年12月10日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『木曜4超玩一日系列主題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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