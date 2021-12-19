明後天慎防強降雨！ 吳德榮：1周後恐有入冬最強冷空氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱雷伊今天起大迴轉並逐漸減弱，22日已減弱為熱帶低壓，無侵台機率。雷伊的颱風眼清晰可見，其外圍的中層雲已籠罩台灣上空。

今天受中層雲系影響，各地雲量多、中南部山區及東半部有零星飄雨的機率；氣溫略回升、仍偏冷，注意保暖。北部13至208度，中部14至23度，南部15至24度，東部13至24度。

吳德榮說，明天雷伊颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機率逐漸提高，範圍亦漸擴大；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。周二雷伊颱風殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，天氣濕涼。

周三雷伊颱風殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台灣濕涼，其他地區降雨趨緩。周四北、東仍有局部短暫雨，北台灣濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，周五另一波東北季風逐漸增強；周六強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷；下周日、下周一氣溫降至最低。而這波強冷空氣最新模擬的強度，為入冬以來最強的一波，且已跨過強烈大陸冷氣團門檻。不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整，應密切觀察。