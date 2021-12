不堅強也沒關係 這場音樂會請憂鬱症病友包容自己不OK

第八屆「關懷憂鬱症講座音樂會」於十二月十八日晚間舉行,今年的主題是「不堅強也沒關係( It’s OK to not be OK)」。音樂會主委、台灣憂鬱症防治協會前理事長張家銘說明,社會對憂鬱症仍有許多誤解,患者同時承受著憂鬱症及不被親友理解支持的雙重痛苦,希望憂友能承認也允許自己有不OK的時候,而親友也能接納包容他的不OK。

自2015年起,台灣國際扶輪3523地區持續用以音樂會鼓勵民眾對認識與重視憂鬱症,今年五月,網球女將大坂直美在法網因憂鬱症而為退賽,時代雜誌的封面專訪標題就是「It’s OK to not be OK」。

昨天晚上,音樂會在肯愛協會以非洲鼓及街舞拉開序幕。衛福部次長李麗芬、台北市副市長黃珊珊、立法委員王婉諭特別出席,表達對活動的支持。

國際扶輪3523地區總監曾東茂致詞時分享,母親在弟弟意外過世後長年憂鬱,鼓勵扶輪人以行動結合資源,改變他人的人生。李麗芬說明,衛福部明年將廣設71家社區心理衛生中心;黃珊珊則表示,新冠疫情下憂鬱增加,確診者更是有身心後遺症。市立聯醫為此開立特別開診。

王婉諭提到,憂鬱症等精神疾病仍遭受汙名與誤解,除了需要大家關懷,也要理解與接納。總顧問廖永源也分享憂鬱症音樂會的緣由,希望進步社會要重視憂鬱症問題。

張家銘強調,憂鬱症不是軟弱、不是不知足,也不是無能。網球名將大坂直美、奧運游泳金牌菲爾普斯、甚至美國體操名將拜爾絲等人的經驗,告訴我們憂鬱症是如此普遍,但要承認並不容易。

他引用最近阿滴、郭婞淳、王齊麟、李洋等在協會活動「一句話我陪你」中錄給憂友的一段話,告訴大家憂鬱症需要傾聽、同理與陪伴,重點在「站在他這邊」。

王婉諭頒發「點亮微光」憂友寫給自己的一封信徵文活動結果,共64位投稿者,經網路與專家票選,選出前三名在會中分享。第一名「梅子」分享兩年來罹患憂鬱症的歷程,她一度生不如死。但感謝家人無條件的支持陪伴,加上自己從未放棄與醫師配合,現在康復並幫助他人。她建議憂鬱症患者相信醫療,家人的支持、自己的改變也很重要。

木樓合唱團的歌聲讓人感動省思,「如果明天就是下一生」提醒把握現在、活在當下。迪士尼電影「大力士」的主題曲則呈現成為英雄會經過許多迷茫、崎嶇與試煉,但堅定信心、終會到達,不要放棄。