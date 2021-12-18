反萊豬未果 標示不清、關稅未解、消費衰退成產業隱憂

反萊豬公投未過關，投票率低迷；學者認為，刻意的混淆視聽，把「美豬」與「萊豬」混唯一談，且牽扯貿易障礙，卻不願意標示是否含有萊劑，導致民眾對政府失去信心，仍是未來要面對的課題；產業界則認為，民眾消費降低，面對通膨，溫水煮青蛙，才是產業隱憂。

台大農經系教授徐世勳表示，萊豬議題對國際貿易根本沒有影響，從來不是反對「美豬」，而是反對含有萊克多巴胺的「萊豬」進口，美國豬肉一樣可以進來，重點是要標示清楚才可選擇，這樣管理的成本最低；但政府卻花很多錢去標台灣豬，不僅成本太高，到最後消費者對政府沒有信心，「怎麼不敢要求美國呢？ 」。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，12月17日，玉米成交價已達每公斤14塊，年節將近上看15元不無可能，在船運順利遙遙無期情況下，提升養豬育成率，是目前豬農唯一能做的事情；各行各業都面臨通膨，政府應不再補助，改以獎勵的方式，產官學合作，讓養豬戶提升更進步，若繼續拖下去，只會如溫水煮青蛙。

他說，中國大陸是世界最大豬肉需求國，2018年非洲豬瘟後，豬價高漲，爾後又瘋狂增養，導致豬價迅速下滑，之後消費力薄弱、需求驟減，全世界就豬肉過剩；台灣以鄰國為鏡，同樣紅肉的消費遞減中，還在開心國內豬價好的人，該醒醒了。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，一次又一次的反抗，政府以拖待變，拖到台灣人民都忘記，再放行萊豬進口；政府需要豬農站台時，養豬產業突然變成護國神豬，台灣要走出去，大家都很樂意，但政府遇到加入國際貿易後，關鍵的關稅降稅問題，對豬農的回答，仍然避重就輕。