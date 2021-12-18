唯一地方公投 竹市「喝好水」衝過同意票門檻

除了4大全國公投案外，新竹市今天還有全台唯一的地方公投案「喝好水」登場，訴求市府應訂定廢汙水管理自治條例，保障民眾有乾淨飲用水，通過門檻為同意票8萬9271票。依據新竹市選委會公布資訊，今晚近7點已開出同意票9萬242票，可望通過。

新竹市共設置346處投開票所，18歲以上有投票權；竹市全國性公民投票案投票權人為36萬1353人，另地方性公民投票案投票權人35萬7083人，整體投票率約42%。

新竹市地方公投案第一案主文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」該案由台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝領銜。

公投案要取得25%有效同意票，且同意票要多於不同意票；今天下午4點開始開票，地方公投案「喝好水」票數陸續開出，同意票一路以8成5比例大幅領先不同意票，今天晚上近7點，同意票已取得9萬242票、86.35%，不同意1萬4270票、13.65%，雖然票數還未完全開出，但依據投票率與開票情形，此公投案可望通過。