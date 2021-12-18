快訊

不斷更新／開票尾聲！4案不同意皆破400萬 公投結果估「全不過關」

「公投已死」朱立倫自責努力不夠：把戰友找回來 別再找戰犯

高雄美容展吸萬人！5重好禮抽機票家電，還能一票看2展

聯合報 / 記者劉小川／即時報導
高雄美容化妝品展吸引破萬人進場參加。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展吸引破萬人進場參加。圖／主辦單位提供

年底想要變美？那就快到高雄美容化妝品展，吸收最新資訊，還能撿到好康。南台灣規模最大的「2021國際美容化妝品展、BEAUTY EXPO 2021美甲美睫博覽會」，即日起至12月20日在高雄展覽館登場，還與高雄市旅行公會主辦的國際旅展合作，一票逛兩展，還祭出多項好康，當天消費滿1千元送刮刮券，可以刮中機票住宿券、保養品與美妝品等，從昨天開展至今天，已經吸引萬人參加。

高雄美容化妝品展是南部年度盛會，包括美容、彩妝保養、美甲美睫等商品與最新流行資訊都有，現場除了有下殺商品的好康可搶外，還有美容新知、保養秘訣、美甲設計示範、化妝技巧、新產品發表等。

許多品牌也齊聚高雄，包括英固爾、樂潔娜、薩娜媞、集美、MEKO、LSY 林三益刷具、⽶蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO、魔法坣ime 愛美網等，也都有不同優惠。LSY 林三益教⽤膚質選刷具，讓每個人都能打造完美妝容；CIC皙斯凱現場玩⼩遊戲領好禮；S＋100% ⽇本製瓶裝底膠，單瓶原價1千元，現場優惠380元。

RAINTREE在展覽期間，芳療級精油買10瓶多送1瓶，單筆消費滿1,500元加購薰⾐草精油一瓶；薩娜媞美之湯負離⼦岩盤浴「懶⼈美容養⽣術」，體驗躺著就能放鬆變美。⾺油第⼀品牌LYCORIS初次現身高雄，⾺油護⼿霜買2送1，還推薦「⾺油抗氧保濕⾯膜」，採⽤天然植物纖維製成的三層⾯膜材質，服貼親膚。

此次還規畫「超值五重送」，將送出掃地機器人、高畫質電視與保養組等。而與⾼雄市旅⾏公會國際旅展，也有滿額刮刮禮，消費滿1千元，有機會刮中機票、保養品、住宿券等。

展覽資訊：

2021「媚⼒⾼雄」國際美容化妝品展暨美甲美睫博覽會

時間：即日起至12月20日

地點：⾼雄展覽館（⾼雄市前鎮區成功⼆路39 號）

高雄美容化妝品展，祭出多項好康。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展，祭出多項好康。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展，祭出多項好康。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展，祭出多項好康。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展吸引破萬人進場參加。圖／主辦單位提供
高雄美容化妝品展吸引破萬人進場參加。圖／主辦單位提供

化妝品 住宿券 機票

延伸閱讀

全台唯一萊恩咖啡廳！高雄KAKAO FRIENDS獨家「萊恩造型瓶」萌翻，開幕送明信片&氣球

台積功不可沒？開票一小時 高雄四公投案「不同意票」大幅領先

高雄投票率預估未達4成5 多數票所不見年輕選民

印尼漁工研判無傳染力 高雄、澎湖匡列者全數解隔離

相關新聞

嘉義舊監獄超酷變青旅 設計展今起試營運

台灣設計展24日開幕，今天起嘉義文創園區、嘉義舊監獄、嘉義製材所3大展區視營運，舊監獄打造「舊監青年旅店」，策展人葉哲岳...

一張圖看懂未來一周天氣變化 下周一至周三全台都有雨

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末冷空氣影響早晚較冷，下周初期水氣增多全台有雨。

溫泉業三級封到怕 寒冬迎客 嚴防疫、搶送禮

面對今年5月後疫情爆發，民眾被關在家中許久，解封後終於可外出走走，近來餐廳、樂園皆人滿為患，經濟復甦商家也笑呵呵。如今天氣愈來愈冷，溫泉季活動也陸續來臨，各地溫泉業者面對全球暖化、疫情肆虐早已苦悶許久，準備在今年冬季好好大展身手、迎接商機到來。

天氣冷颼颼泡湯夯 國健署呼籲「6招」護心安

根據中央氣象局預報，今起天氣明顯轉冷，不少民眾選擇相揪泡湯暖身，放鬆舒壓兼紓解疲勞。國民健康署提醒，如果有心臟血管疾病者...

唯一地方公投 竹市「喝好水」衝過同意票門檻

除了4大全國公投案外，新竹市今天還有全台唯一的地方公投案「喝好水」登場，訴求市府應訂定廢汙水管理自治條例，保障民眾有乾淨...

高雄美容展吸萬人！5重好禮抽機票家電，還能一票看2展

年底想要變美？那就快到高雄美容化妝品展，吸收最新資訊，還能撿到好康。南台灣規模最大的「2021國際美容化妝品展、BEAU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。