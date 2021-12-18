高雄美容展吸萬人！5重好禮抽機票家電，還能一票看2展

年底想要變美？那就快到高雄美容化妝品展，吸收最新資訊，還能撿到好康。南台灣規模最大的「2021國際美容化妝品展、BEAUTY EXPO 2021美甲美睫博覽會」，即日起至12月20日在高雄展覽館登場，還與高雄市旅行公會主辦的國際旅展合作，一票逛兩展，還祭出多項好康，當天消費滿1千元送刮刮券，可以刮中機票、住宿券、保養品與美妝品等，從昨天開展至今天，已經吸引萬人參加。

高雄美容化妝品展是南部年度盛會，包括美容、彩妝保養、美甲美睫等商品與最新流行資訊都有，現場除了有下殺商品的好康可搶外，還有美容新知、保養秘訣、美甲設計示範、化妝技巧、新產品發表等。

許多品牌也齊聚高雄，包括英固爾、樂潔娜、薩娜媞、集美、MEKO、LSY 林三益刷具、⽶蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO、魔法坣ime 愛美網等，也都有不同優惠。LSY 林三益教⽤膚質選刷具，讓每個人都能打造完美妝容；CIC皙斯凱現場玩⼩遊戲領好禮；S＋100% ⽇本製瓶裝底膠，單瓶原價1千元，現場優惠380元。

RAINTREE在展覽期間，芳療級精油買10瓶多送1瓶，單筆消費滿1,500元加購薰⾐草精油一瓶；薩娜媞美之湯負離⼦岩盤浴「懶⼈美容養⽣術」，體驗躺著就能放鬆變美。⾺油第⼀品牌LYCORIS初次現身高雄，⾺油護⼿霜買2送1，還推薦「⾺油抗氧保濕⾯膜」，採⽤天然植物纖維製成的三層⾯膜材質，服貼親膚。

此次還規畫「超值五重送」，將送出掃地機器人、高畫質電視與保養組等。而與⾼雄市旅⾏公會國際旅展，也有滿額刮刮禮，消費滿1千元，有機會刮中機票、保養品、住宿券等。

展覽資訊：

2021「媚⼒⾼雄」國際美容化妝品展暨美甲美睫博覽會

時間：即日起至12月20日