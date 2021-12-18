貧家屋頂漏水寒冬洗冷水澡　展望會募傳愛紅包還有缺口

歲末年終，台灣世界展望會募集助學、健康、平安、希望等四種「傳愛紅包」，照顧弱勢家庭。花蓮4歲的小姍一家5口借住親友閒置老屋，屋頂漏雨，睡到一半時常被雨打醒，買不起瓦斯，冬天也只能洗冷水澡，展望會東區辦事處表示，像小姍這樣急須幫助的孩童在花蓮有近千人，所需傳愛紅包約500萬元，目前正努力募集，盼在農曆年前協助改善他們生活困境。

展望會東區辦事處長蕭文榮近日與國統國際公司董事長洪雅滿，一同走訪貧困家庭，實地體會弱勢家庭困境，了解他們的需要與盼望。

家住秀林鄉的小姍，全家5口人靠母親打零工維生，破舊的木造房狹窄老舊，透風又漏雨，只要下雨，屋內就開始滴水，屋內沒有浴室廁所，雖然有善心人士捐贈熱水器，但因為買不起瓦斯，冬天還是只能洗冷水澡。

另一位也是住在秀林的小柔，母親因癌症剛過世，她與肢體障礙的父親同住在鐵皮搭蓋的小屋，靠政府薄助過日子。