貧家屋頂漏水寒冬洗冷水澡 展望會募傳愛紅包還有缺口
歲末年終，台灣世界展望會募集助學、健康、平安、希望等四種「傳愛紅包」，照顧弱勢家庭。花蓮4歲的小姍一家5口借住親友閒置老屋，屋頂漏雨，睡到一半時常被雨打醒，買不起瓦斯，冬天也只能洗冷水澡，展望會東區辦事處表示，像小姍這樣急須幫助的孩童在花蓮有近千人，所需傳愛紅包約500萬元，目前正努力募集，盼在農曆年前協助改善他們生活困境。
展望會東區辦事處長蕭文榮近日與國統國際公司董事長洪雅滿，一同走訪貧困家庭，實地體會弱勢家庭困境，了解他們的需要與盼望。
家住秀林鄉的小姍，全家5口人靠母親打零工維生，破舊的木造房狹窄老舊，透風又漏雨，只要下雨，屋內就開始滴水，屋內沒有浴室廁所，雖然有善心人士捐贈熱水器，但因為買不起瓦斯，冬天還是只能洗冷水澡。
另一位也是住在秀林的小柔，母親因癌症剛過世，她與肢體障礙的父親同住在鐵皮搭蓋的小屋，靠政府薄助過日子。
蕭文榮說，歲末年終，已有許多家庭準備過年，但仍有許多弱勢家戶還在為如何度過日常生活而煩惱。台灣世界展望會第6年舉辦紅包傳愛活動，募集助學、健康、平安、希望4種紅包，要投入國內弱勢兒童助學金、營養扶助金、特況家庭扶助金、家庭生計與青少年培力方案和需求，花蓮約需500萬元，但受到疫情影響，募款情形不理想，感謝國統公司拋磚引玉捐助善款，也期盼各界持續伸出溫暖雙手。
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