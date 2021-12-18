藝師張栢仲、蔡芬得 列台南市傳藝「南管」保存者

南管為歷史悠久的民間樂種，2009年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，也是台南市所登錄的無形文化資產項目，台南市政府近日開無形文化資產審議會議，決議繼南聲社、清和社後，再新增張栢仲、蔡芬得等2人為台南市傳統表演藝術「南管」的保存者。

文化局指出，張栢仲為「台南市南聲社」現任館先生，即館閣中傳授音樂技藝者，外祖父江吉四為南聲社創社館先生。他自幼隨父親張古樹學習，承襲家族南管技藝，18歲時已掌南管音樂中的首席樂器「琵琶」，並熟識諸多指套、大譜、散曲。

除了琵琶，張栢仲也精於各種南管樂器，技藝精湛且能體現傳統曲韻，為「坐遍五張金交椅」的南管人。他的四塊演奏在業界也頗負盛名，靈活運用、手法豐富，震動出綿密聲響，目前持續薪傳予南聲社館閣弟子及台南藝術大學中國音樂學系、喜樹國小傳習班學生。

蔡芬得曾任台南市中小學音樂教師近30年，現為振聲社館先生，先後師承張鴻明、蔡青源、蘇榮發等南管名師，完整傳習南管音樂指曲譜，精通上、下四管樂器。蔡芬得長期進行南管音樂教學傳承，整理出一套深入淺出的教學方法，將曲譜電腦化，加上有聲唱唸與彈唱，方便學生學習，吸引不少初學南管人口。

蔡芬得在各地館閣授課，包括高雄大社廣益南樂社、高雄頂茄萣振樂社、台南玉皇玉聖宮御音聖樂社、台南大天后宮以群社等，對南管音樂推廣功不可沒。