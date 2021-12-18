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宜蘭紅磚屋重新出發 保留黃春明精神「百果樹」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
知名鄉土作家黃春明去年結束經營8年的宜蘭紅磚屋，縣府後續委外新團隊進駐，以「Big18紅磚屋」為名重新出發，今天開幕。記者林佳彣／攝影
知名鄉土作家黃春明去年結束經營8年的宜蘭紅磚屋，縣府後續委外新團隊進駐，以「Big18紅磚屋」為名重新出發，今天開幕。記者林佳彣／攝影

知名鄉土作家黃春明去年底結束經營8年的宜蘭紅磚屋，縣府後續委外新團隊進駐，並以「Big18紅磚屋」為名重新出發，今天開幕。紅磚屋特別保留黃春明打造的「百果樹」，傳承其精神，還有一處由監察院前院長王建煊推動的「黃金書屋」，未來舉辦藝文講座之餘，也提供旅人一個休憩空間。

宜蘭縣政府向台鐵承租宜蘭火車站前的歷史建築「紅磚屋」，委請國寶級作家黃春明打造一座藝文沙龍，帶動當地藝文風氣。黃春明去年以完成階段性任務、要專心文學寫作，結束經營8年的紅磚屋。

文化局重新招標，委託宏智國際文創股份有限公司經營，並以「Big18紅磚屋」全新風貌於今天開幕，民眾可以在此喝咖啡、吃輕食，還有文藝講座、各式文創商品進駐，整個空間滿滿文藝氣息。

縣府文化局長呂信芳認為，新團隊不會有被與黃春明相提並論的情形，更多年輕一代進入紅磚屋，體會宜蘭文化的深度，更能將其文學種子傳承下去。

屋內原有的百果樹化身為愛心樹，保留黃春明的精神；其中一處為監察院前院長王建煊推動的第一個宏智黃金書屋，提供民眾借閱或漂書換取，他說，宜蘭縣民多讀書，宜蘭將會是多麽有文化的城市。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝黃春明打下深厚的文化底蘊，疫情衝擊之下，藝文活動演出環境受限，縣府秉持活化歷史建築、活絡藝文產業，期盼紅磚屋未來繼續成為宜蘭文化的火車頭。

「Big18紅磚屋」今天開幕，宜蘭縣長林姿妙、監察院前院長王建煊等人出席。記者林佳彣／攝影
「Big18紅磚屋」今天開幕，宜蘭縣長林姿妙、監察院前院長王建煊等人出席。記者林佳彣／攝影
紅磚屋內原有的百果樹化身為愛心樹，保留黃春明的精神，其中一處為監察院前院長王建煊推動的黃金書屋，提供民眾借閱或漂書換取。記者林佳彣／攝影
紅磚屋內原有的百果樹化身為愛心樹，保留黃春明的精神，其中一處為監察院前院長王建煊推動的黃金書屋，提供民眾借閱或漂書換取。記者林佳彣／攝影
紅磚屋委外經營，民眾可在此喝咖啡、吃輕食，還有文藝講座、各式文創商品進駐，整個空間滿滿文藝氣息。記者林佳彣／攝影
紅磚屋委外經營，民眾可在此喝咖啡、吃輕食，還有文藝講座、各式文創商品進駐，整個空間滿滿文藝氣息。記者林佳彣／攝影
黃春明去年結束經營8年的宜蘭紅磚屋，新團隊接手經營，今天開幕。記者林佳彣／攝影
黃春明去年結束經營8年的宜蘭紅磚屋，新團隊接手經營，今天開幕。記者林佳彣／攝影

宜蘭 黃春明 歷史建築

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