宜蘭紅磚屋重新出發 保留黃春明精神「百果樹」

知名鄉土作家黃春明去年底結束經營8年的宜蘭紅磚屋，縣府後續委外新團隊進駐，並以「Big18紅磚屋」為名重新出發，今天開幕。紅磚屋特別保留黃春明打造的「百果樹」，傳承其精神，還有一處由監察院前院長王建煊推動的「黃金書屋」，未來舉辦藝文講座之餘，也提供旅人一個休憩空間。

宜蘭縣政府向台鐵承租宜蘭火車站前的歷史建築「紅磚屋」，委請國寶級作家黃春明打造一座藝文沙龍，帶動當地藝文風氣。黃春明去年以完成階段性任務、要專心文學寫作，結束經營8年的紅磚屋。

文化局重新招標，委託宏智國際文創股份有限公司經營，並以「Big18紅磚屋」全新風貌於今天開幕，民眾可以在此喝咖啡、吃輕食，還有文藝講座、各式文創商品進駐，整個空間滿滿文藝氣息。

縣府文化局長呂信芳認為，新團隊不會有被與黃春明相提並論的情形，更多年輕一代進入紅磚屋，體會宜蘭文化的深度，更能將其文學種子傳承下去。

屋內原有的百果樹化身為愛心樹，保留黃春明的精神；其中一處為監察院前院長王建煊推動的第一個宏智黃金書屋，提供民眾借閱或漂書換取，他說，宜蘭縣民多讀書，宜蘭將會是多麽有文化的城市。