快訊

桃園案417人全篩完！7員工在家辦公躲過 改自我監測

今本土+0！境外增13例 又增1例Omicron個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出門公投注意保暖及防疫 更有促進職能活動六大好處

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
投票示意圖。記者李成蔭／攝影
投票示意圖。記者李成蔭／攝影

今天是公投日，天氣溫度偏低，出門投票時要注意保暖，並全程戴口罩做好防疫。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強說，投票不但能參與民主，對身體健康促進和社會參與有幫助，因投票是項重要的職能活動，在同一天有共同目的出門，可以見到左鄰右舍的朋友，透過外出活動還能增加社會參與。

張自強提出投票六大好處，鼓勵大家出門投票。

1 訓練手眼協調：從拿起投票章到找出適當的公投選項，要正確蓋下去又不讓油漬汙染選票。

2 訓練認知功能：要能理解公投議題論述，才能夠做出判斷。

3 訓練記憶能力：要事先研究好如何選擇，需有好的短期記憶，才能進到投票所完成投票。

4 增加社會參與：趁著天氣好大家都出來，難得見到左鄰右舍，增加社會參與機會。

5 增加身體活動：透過走路或坐輪椅到達投票所，活動全身大關節，有效的增加運動量。

6 增加親子互動：難得放假日爸媽帶著孩子全家外出，若在校園也可以讓孩子跑跳一下。

張自強說，投票時，大家也應一起落實友善投票環境，禮讓高齡長者和輪椅族群優先投票，促進全民健康生活。

投票 公投

延伸閱讀

公投牽動中二補選？ 江啟臣：人民分得清楚

公投日 警政署：全台午前發生7件違反選務事件

公投出遊人多 後壁無米樂社區團客湧現

公投人氣不旺 嘉市到中午投票率僅2成多

相關新聞

一張圖看懂未來一周天氣變化 下周一至周三全台都有雨

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末冷空氣影響早晚較冷，下周初期水氣增多全台有雨。

溫泉業三級封到怕 寒冬迎客 嚴防疫、搶送禮

面對今年5月後疫情爆發，民眾被關在家中許久，解封後終於可外出走走，近來餐廳、樂園皆人滿為患，經濟復甦商家也笑呵呵。如今天氣愈來愈冷，溫泉季活動也陸續來臨，各地溫泉業者面對全球暖化、疫情肆虐早已苦悶許久，準備在今年冬季好好大展身手、迎接商機到來。

天氣冷颼颼泡湯夯 國健署呼籲「6招」護心安

根據中央氣象局預報，今起天氣明顯轉冷，不少民眾選擇相揪泡湯暖身，放鬆舒壓兼紓解疲勞。國民健康署提醒，如果有心臟血管疾病者...

出門公投注意保暖及防疫 更有促進職能活動六大好處

今天是公投日，天氣溫度偏低，出門投票時要注意保暖，並全程戴口罩做好防疫。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強說，投票不但...

歷時10年選育「高畜黑豬」年創數億產值 獲國家新創獎

農委會畜產試驗所歷經10多年研究人員接棒努力，在2007年完成命名的「高畜黑豬」，是全國第一頭以基因選種技術選育出的新品...

一滴血檢測兒童心臟病 長庚醫院奪國家新創獎45項大獎

川崎症是兒童後天性心臟病，亞洲地區幼童罹患率是歐美國家的10倍以上。高雄長庚醫院研發「一滴血」檢測法，及時診斷、治療，保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。