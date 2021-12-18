出門公投注意保暖及防疫 更有促進職能活動六大好處

今天是公投日，天氣溫度偏低，出門投票時要注意保暖，並全程戴口罩做好防疫。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強說，投票不但能參與民主，對身體健康促進和社會參與有幫助，因投票是項重要的職能活動，在同一天有共同目的出門，可以見到左鄰右舍的朋友，透過外出活動還能增加社會參與。

張自強提出投票六大好處，鼓勵大家出門投票。

1 訓練手眼協調：從拿起投票章到找出適當的公投選項，要正確蓋下去又不讓油漬汙染選票。

2 訓練認知功能：要能理解公投議題論述，才能夠做出判斷。

3 訓練記憶能力：要事先研究好如何選擇，需有好的短期記憶，才能進到投票所完成投票。

4 增加社會參與：趁著天氣好大家都出來，難得見到左鄰右舍，增加社會參與機會。

5 增加身體活動：透過走路或坐輪椅到達投票所，活動全身大關節，有效的增加運動量。

6 增加親子互動：難得放假日爸媽帶著孩子全家外出，若在校園也可以讓孩子跑跳一下。

張自強說，投票時，大家也應一起落實友善投票環境，禮讓高齡長者和輪椅族群優先投票，促進全民健康生活。