歷時10年選育「高畜黑豬」年創數億產值 獲國家新創獎

農委會畜產試驗所歷經10多年研究人員接棒努力，在2007年完成命名的「高畜黑豬」，是全國第一頭以基因選種技術選育出的新品種黑豬，推廣成效極佳，每年可創造數億元產值，更在2018年成功外銷到香港，獲頒「第18屆國家新創獎—學研新創獎」。

育種團隊代表人許晉賓研究員表示，高畜黑豬的選育過程困難艱辛，飼養族群龐大，團隊必須克服經費拮據的挑戰，依照計畫規劃進行各世代繁殖及資料收集，每個成功片段都是相關同仁十年磨一劍付出血汗而串成，一步一腳印的耕耘，終於開拓出高畜黑豬相關產業鏈一片天。目前高畜黑豬相關技術移轉案已達10件，推廣種豬已達4百多頭，每年由高畜黑豬衍生的相關產值達到數億元。

所技轉及輔導的黑豬場已有數家已開創品牌及銷售通路，其中在彰化縣芳苑鄉飼養6千多頭黑豬之新增丰農畜產有限公司引種後繁殖利用，自創商業黑豬品牌「新增丰黑豬」，更於2018年成功外銷至香港，價值倍增深受香港市場喜愛，黑豬活豬外銷國際市場已不是夢想。

畜試所所長黃振芳表示，黑豬選育過程動輒數代、花費10年以上時間，且基因選種相關技術又須跨單位合作，當年主要計畫主持人、現場業務主辦人及技工同仁多已離開原職單位或已退休，因此這次參選是指派當年高畜黑豬選育計畫的主持人許晉賓研究員為代表。

團隊成員包括高畜黑豬主要育成單位畜試所高雄場場長楊鎮榮、主任張伸彰、助理研究員黃憲榮、技佐彭麟量，以及畜試所助理研究員李秀蘭、畜試所台東場主任王漢昇、畜試所已退休的前副所長王治華，與屏東科技大學教授張秀鑾。