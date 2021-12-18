一滴血檢測兒童心臟病 長庚醫院奪國家新創獎45項大獎

川崎症是兒童後天性心臟病，亞洲地區幼童罹患率是歐美國家的10倍以上。高雄長庚醫院研發「一滴血」檢測法，及時診斷、治療，保護兒童心臟避免產生川崎症最嚴重的冠狀動脈瘤併發症。此檢測法獲得今年國家創新獎。2021年第18屆國家新創獎昨天頒獎，長庚醫院勇奪45項獎項，為全台醫療機構排名首位。

國家創新獎由生策會設立，是台灣學術研究單位、生技公司及醫院等，在生技研發能量與創新力表現的最高指標性競賽。長庚醫院每年投入逾數億元致力研究發展，去年於國家新創獎獲29項獎項，今年再創新高，共囊括45項獎項，並展現醫療結合科技的實力，

長庚醫院以AI人工智慧運用於臨床醫療輔助診斷或預測疾病風險的主題，就涵括了14項，成為一大亮點。除醫療結合科技外，創新改良式醫材及新型疾病檢測方式、藥品或手術治療方法研發等，也表現卓越，分別榮獲13項、11項與7項獎項。

運用AI（人工智慧）協助預測風險獲獎，包括由林口長庚醫院副院長溫明賢團隊，以12導程心電圖的原始訊號作為輸入，透過深度學習模型解析細微特徵變化，預測心臟收縮功能，替代心臟超音波預測心輸出功能，給予醫師病人死亡風險警示。

林口長庚睡眠中心主治醫師林政輝團隊將臨床數據輸入積卷神經網絡，預測阻塞性睡眠呼吸中止症病人術後窒息低息指數，以修正手術設計，使手術成功率提升至92%。

此外，運用AI人工智慧輔助醫療診斷獲獎為，林口長庚骨科主治醫師高軒楷團隊以深度學習算演算法，成功從動態超音波中自動解讀小兒髖關節影像，評估新生兒或兒童骨關節狀態與罹患髖關節發育不良的可能性，把握出生6個月內的黃金治療期。嘉義長庚精神科主治醫師陳錦宏團隊以AI機器學習模組進行MRI影像辨識，輔助臨床醫師診斷及篩選自殺意念與憂鬱患者。

在創新改良式醫材及新型疾病檢測方式的研發部份，獲獎包括林口長庚骨科部關節重建科主任張毓翰醫師團隊，研發出「多孔式膝關節感染控制墊塊組」；骨科部關節重建科教授謝邦鑫團隊研發出的新式「鎖合式髖臼強化器」，為髖臼缺損、需進行翻修手術的病人帶來福音。

高雄長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師郭和昌醫師與兒科主治醫師黃瀛賢團隊，針對川崎氏症的治療與診斷，研發出以「一滴血」就能檢測出兒童川崎氏症的方法，避免產生川崎症最嚴重的冠狀動脈瘤併發症。新北市立土城醫院復健科主任黃書群團隊研發「踏步車」，協助中風偏癱病友進行適當的有氧運動。

長庚決策委員會主委程文俊說，長庚醫院在董事長王瑞慧卓越領導與全力支持下，研究量能與創新力不斷激發活躍，成果更吸引跨域、跨界的關注與合作，往後將延續這股龐大的研發能量，為台灣驅動科技創新關鍵力量貢獻一己心力，也為提升台灣醫療品質、守護全民健康而努力。