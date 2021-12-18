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消費者砍價買鳳梨釋迦要以「裸果價」宅配 農民心痛
台東鳳梨釋迦現為盛產期，今年受中國大陸暫停輸入影響，價格不若往年，消費者疑透過媒體報導，得知鳳梨釋迦價格跌，日前去電果農提出，要以每台斤30元價格，買鳳梨釋迦宅配北部，農民苦嘆這價格「連成本都不夠」，還要加包裝、運費，呼籲大家非常時期「不要ㄠ農民」。
台東縣府農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦基本依據外觀程度分為三等級，分別為A果、B果及BB果，不同等級即有不同價格，須衡量每個果實的果套、紙袋及人工等成本，從田間採收後拆袋、用高壓氣槍清潔完畢後，才會開始分級。
莊姓農民指出，鳳梨釋迦去年產地價平均每台斤仍有60到70元，特級A果價格更高，如果農民發現該區產果是B級以下，可能會用統包每台斤30到40元價出售，但絕不可能用這價格賣A果。
他說，鳳梨釋迦分級後，農民以產地裸果價交貨給包裝集貨場或通路商後，業者還要付出保存、運輸、耗損、分裝、紙箱及宅配運費等各種成本，才能販售至消費者手中，尤其近來各種套袋、紙箱等資材及人工成本都節節高漲，市場終端銷售價格與農民田間採收裸果價差很多。
許家豪指出，根據台北農產公司近期果菜批發價格顯示，鳳梨釋迦中價大概都能維持在每台斤約40到45元左右，而台東在地鳳梨釋迦策略聯盟，台東、鹿野、太麻里、東河鄉農會及各產銷合作社等，提供團購價格也都維持在每盒（10台斤）約600至700元不等，產地價格都有能維持每台斤40元以上。
許家豪說，縣府除積極媒合通路商、企業等協助農民行銷外，本月1日起陸續在家樂福、全家、全聯等商店通路上架銷售，並藉由台東農產公司建立「購夠台東」網路商城平台，快速媒合，鼓勵消費者支持在地農業，提升市場行情價格，齊力為農民減輕銷售壓力。
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