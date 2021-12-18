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公投出遊人多 後壁無米樂社區團客湧現
今天是四大公投投票日，著名觀光景點台南後壁菁寮無米樂社區，一早遊客湧現，除比平常周六人更多，不乏中北部遊覽車團客，攤販笑說，顯見已落幕多時的台劇「俗女養成記」魅力依舊。
後壁菁寮無米樂社區多年前因導演顏蘭權和莊益增執導《無米樂》紀錄片，將菁寮崑濱伯等4名老農民勞動身影與樂天知命的故事引起廣大回響，這一兩年接續的「俗女養成記」及續集大受歡迎，菁寮社區知名度更是水漲船高，假日遊客如織，只有日前疫情才告冷清，疫情穩定後依舊人潮不斷。
「今天團客比平常假日多」在菁寮老街擺攤的阿伯及另名選務人員都說，跟平常相較，今天團體客似乎又更多，許多都是結伴來玩，不乏從桃園等地而來，從上午10點就在社區，研判應該連公投也沒投。
警方也說，上午10點多，至少就來了10多輛遊覽車，各攤商人聲鼎沸，車流雖多，在警方及義警協助疏導下，車流還算順暢，預估下午還會有另波人潮。
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