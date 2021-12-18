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竹縣雲裳烏龍高山茶評鑑 連瑋民包辦特等、頭等4獎

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
「雲裳烏龍．冬季高山茶」展售活動，18、19兩日在新瓦屋客家文化保存區盛大舉行，現場展售新竹縣雲裳烏龍高山茶。記者巫靜婷／攝影
「雲裳烏龍．冬季高山茶」展售活動，18、19兩日在新瓦屋客家文化保存區盛大舉行，現場展售新竹縣雲裳烏龍高山茶。記者巫靜婷／攝影

新竹縣政府原民處與新竹縣農會為行銷雲裳烏龍高山茶，並推廣原鄉茶產業多元發展，18日上午9時30分在新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑頒獎暨行銷活動，連勝茶廠一舉拿下特等獎及3座頭等獎，為今年最大贏家。

新竹縣政府舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑，今日舉辦頒獎儀式，連勝茶廠青農連瑋民一人包辦特等獎、頭等（一）獎、頭等（二）獎、頭等獎，前4獎全拿是最大贏家，縣府原民處表示，連勝茶廠雖來自南投，但茶廠的茶菁來自新竹縣尖石鄉。另外，獲得頭等獎茶農李密則來自尖石在地的雲萃泰崗茶工廠。

原民處表示，五峰鄉和尖石鄉具有1200至1800公尺的高海拔優勢，日夜溫差大、日照適宜且常有雲霧，獨特氣候和地理環境，生產的高山茶葉品質佳，具有代表性，目前該2鄉高山茶種植面積共約80公頃，近年持續加強茶農技術知識和品管能力，舉辦評鑑透過嚴格把關，逐漸締造「茶鄉」美譽，也希望建立起新竹縣茶葉的口碑。

「雲裳烏龍．冬季高山茶」展售活動18、19兩日在新瓦屋客家文化保存區盛大舉行，2天上午11時開放報名體驗米食文化的擂茶DIY及具有泰雅原民風味創意的茶藝料理體驗，下午2時也能報名茶席品茗體驗，有專業泡茶師帶領走入茶文化，讓民眾了解茶鄉新竹的美名。

縣府指出，喝茶之餘，民眾也可至周邊拍照區拍照後，到服務台闖關打卡，就贈送面額150元園遊券1張，另外會場備有接駁專車載民眾前往「Wah！幾散竹東原住民產銷中心園區」欣賞原民歌舞表演，歡迎全國各地的鄉親踴躍報名參加，來到新瓦屋喝好茶，共度美好周末假期。

新竹縣政府為行銷雲裳烏龍高山茶，並推廣原鄉茶產業多元發展，18日上午9時30分在新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑頒獎暨行銷活動。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府為行銷雲裳烏龍高山茶，並推廣原鄉茶產業多元發展，18日上午9時30分在新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑頒獎暨行銷活動。記者巫靜婷／攝影
「雲裳烏龍．冬季高山茶」展售活動，18、19兩日在新瓦屋客家文化保存區盛大舉行，現場展售新竹縣雲裳烏龍高山茶。記者巫靜婷／攝影
「雲裳烏龍．冬季高山茶」展售活動，18、19兩日在新瓦屋客家文化保存區盛大舉行，現場展售新竹縣雲裳烏龍高山茶。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府為行銷雲裳烏龍高山茶，並推廣原鄉茶產業多元發展，18日上午9時30分在新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑頒獎暨行銷活動，連勝茶廠青農連瑋民勇奪特等獎、頭等（一）獎、頭等（二）獎、頭等獎，前4獎全拿是最大贏家。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為行銷雲裳烏龍高山茶，並推廣原鄉茶產業多元發展，18日上午9時30分在新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第三屆雲裳烏龍評鑑頒獎暨行銷活動，連勝茶廠青農連瑋民勇奪特等獎、頭等（一）獎、頭等（二）獎、頭等獎，前4獎全拿是最大贏家。圖／新竹縣政府提供

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