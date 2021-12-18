南台灣最大規模美容化妝品展！上百家品牌高雄吸客

「2021高雄國際美容化妝品展、BEAUTY EXPO 2021美甲美睫博覽會」昨天登場，上百家品牌參展，不少民眾揪家人、姊妹淘逛展，展期持續至20日晚間6點，4天活動期間全展區當天消費累計滿1000元就送刮刮券試手氣。

這場化妝品展地點在高雄展覽館登場，此次主辦單位聯手同期展出的高雄市國際旅展，入場民眾一律享一票逛兩展超值好康，可盡情享受逛展樂趣。今年高雄美容展以「全方位媚力」為主題，帶領民眾進入美麗世界，透過美容展，幫愛美的你發掘出最迷人特質！

高雄美容展展覽全區包含美容、彩妝保養、美甲美睫等各類產品，打造美妝交流舞台，還能選購需要的商品，提供各種美容新知、保養秘訣、美甲設計⽰範、化妝技巧、美容課程及新產品發表等，相當豐富。

為回饋南台灣民眾熱情支持，高雄美容展規畫「超值五重送」大獎抽不停，獎品有掃地機器人、珍貴保養組、高畫質電視等，也與高雄市旅行公會國際旅展共同舉辦獎項豐富的「滿額刮刮禮」，有機會刮中機票、住宿券、保養品、美妝彩品等獎項，全展區當天消費累計滿1000元即送刮刮券1張，可累計兌換，買愈多刮愈多。

每到冬季，保養保濕功夫不可輕忽，迎接年終各種聚會，更要美美現身！高雄美容展以多年專業策展號召力，串連國內外知名品牌，包含英固爾、樂潔娜、薩娜媞、集美、MEKO、LSY 林三益刷具、⽶蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO、魔法坣ime 愛美網等，超殺價格等民眾來挖寶。