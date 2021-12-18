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沒流汗卻罹汗皰疹 壓力大、睡眠不足、過敏者要當心
南投40歲陳小姐近日手指側邊冒出一顆顆小水泡奇癢無比，甚至整隻手脫皮、發紅腫痛，就醫確認是汗皰疹，陳小姐相當困惑，冬天手部沒什麼流汗，卻出現汗皰疹。醫師表示，汗泡疹和流汗無直接關係，但過敏體質、壓力大或是長期睡眠不足者，要注意季節交替時可能會出現汗皰疹。
南投醫院皮膚科醫師李瑜芬說，汗皰疹會發生在手指、腳趾的側邊，急性期通常以散布性的小水泡呈現，部分患者會因為癢到受不了而將水泡抓破，進而造成感染風險。若是反覆發作時，則容易轉為慢性，水泡也可能變得比較不明顯，轉為出現乾燥、發紅、脫皮、疼痛等症狀。
汗皰疹成因尚無明確研究證實，可能原因還包括過敏體質、壓力大或是長期睡眠不足者，當季節交替時，汗皰疹患者也會增加。
至於治療，一般會依患部範圍及症狀來治療，大部分會開立藥膏讓患者塗抹，可以嘗試在晚上塗抹藥膏之後，再裹上一層凡士林，並戴上手套。除了避免藥膏沾到其他地方，也能夠幫助吸收，改善乾燥。
搔癢嚴重的患者則會建議口服藥物；而反覆感染持續6個月以上者，經醫師評估後可考慮針對局部嚴重的部位，進行照光治療，運用特定波長的紫外線光照射皮膚，改善病況。
李瑜芬建議，患者需維持良好生活作息，睡眠要充足，飲食少攝取容易引起過敏反應的食物，盡量避免壓力太大與勞累，少使用對皮膚造成刺激的物品，平時可使用成份單純乳液塗抹手腳，加強保濕。
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