「台北馬」明登場！ 低溫下探10度 降雨機率低

今天受到東北季風影響，清晨各地氣溫偏低，西半部、東北部氣溫僅有13至15度，本島最低溫發生在南投中寮，僅10.5度，北台灣白天溫度稍微回升，約16至17度，其他地區則是20至24度：另外北海岸、大台北山區、宜蘭等地，降雨機率高，其他地區則是多雲到晴的天氣。

由於明天是國內馬拉松盛事之一的「台北馬拉松」，超過萬人參加，堪稱是國內規模最大的馬拉松賽事，不少跑者都在關心明天的天氣到底如何。

對此，氣象局表示，由於這一波東北季風影響到明天，因此今晚到明天清晨天氣依舊偏冷，中部以北、東北部氣溫僅13至15度，北部局部地區甚至會來到10至11度低溫，白天高溫則會回升一、兩度左右。

至於跑者最關心的「下雨」，氣象局表示，明天降雨情況和今天類似，僅北海岸、大台北山區、宜蘭等地降雨機率明顯，中南部山區也有零星降雨的情況。

氣象局表示，下周一至下周三，受到南方雲系的影響，各地都有降雨機率，其中下周一西半部、東南部都可能降雨；下周二則是降雨最多的一天，各地都有短暫陣雨，甚至是較大雨勢發生的機率，下周三雨勢稍微減少一些，主要降雨地區在北部、東北部等地。下周四隨著南方雲系離開，僅剩迎風面，也就是北部、東半部以及中南部山區會有些地形性降雨。

至於氣溫部分，氣象局表示，周一開始，氣溫會慢慢回升，不過由於降雨明顯，再加上雲量也很明顯，所以北部高溫約20至21度，低溫則只有17、18度，周四、周五則是22至23度。

此外，氣象局也說，目前看起來，下周五會有另一波東北季風增強，屆時氣溫會再降低，目前還在觀察中。

氣象局也說，由於東北風明顯偏強，今天台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。