近期大小事故多 台鐵局：已修訂行車異常通報SOP

台鐵近期大小事故不斷，為確保行車運轉安全，台鐵局今表示，已修訂行車異常通報應變標準作業程序，只要是遇到路線、電力設備異常或外物入侵有危及行車安全之虞，立即優先通報行控室調度員，以提升行車異常事件緊急應變處置效能。

實際上，台鐵近期不少意外，所幸有調度員示警，才未釀大禍，包括像是台南鐵路地下化工程日前發生貨車侵入軌道意外，幸好瞭望員及時發現，馬上拿著紅旗在鐵道旁揮舞，示意火車司機停車，才為釀禍。

台鐵局表示，針對行車異常通報內容部份，增訂「行車異常通報確認單」，由現場車站值班站長與行控室調度員，利用覆誦及傳真通報確認單，並研擬數位化機制，以強化通報內容正確性，以利後續執行相關應變處置作為。

此外，台鐵局也說，同時將強化相關工、電單位橫向聯繫，就現場路線、設備等異常情形影響狀況，即時回報行控室，以隨時掌握現場狀況並適時調整相關運轉應變措施。

台鐵局說，該項標準作業程序業已納入綜合調度所行控室年度專題教育訓練內容，強化行控室調度員熟稔度，並於每月所內SMS執行督考小組會議辦理稽核作業，以確保行控室調度員均依相關標準作業程序辦理通報及應變作業。