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宜蘭囡仔「雙子二重奏」閃耀國際 在台巡演首場回家鄉

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭雙胞胎演奏家簡任廷（左）、簡任佑（右），今年底展開首次在台巡迴演出，首演12月21日選在宜蘭演藝廳登場。圖／簡任佑提供
宜蘭雙胞胎演奏家簡任廷（左）、簡任佑（右），今年底展開首次在台巡迴演出，首演12月21日選在宜蘭演藝廳登場。圖／簡任佑提供

宜蘭雙胞胎演奏家簡任廷、簡任佑，組成台灣第一個兄弟打擊樂二人組「雙子二重奏（Twincussion Duo）」，獨特音樂魅力盡現兩人好默契，曾獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，今年獲選美國國務院中央舞台（Center Stage）音樂演出團隊。簡任廷說，年底展開首次在台巡迴演出，「一定要回來家鄉」，首演12月21日就選在宜蘭演藝廳登場。

現年34歲的簡任廷、簡任佑，因其雙親在宜蘭經營鐵工廠，從小常聽敲打聲，幼稚園大班開啟音樂之路。兄弟倆一起學打擊樂，曾是朱宗慶打擊樂團成員，後續組成「雙子二重奏」，2016年同赴丹麥皇家音樂學院攻讀博士，並向偶像北歐打擊樂雙人組SaFri Duo請益學習。

簡任廷說，「我和其他演奏者合奏一曲要練一個月，跟任佑只要練一周。」雙子二重奏致力於演奏台灣民謠、古典音樂、打擊樂現代作品等，雙胞胎的獨特演奏魅力和音樂性備受矚目，2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，近年在世界打擊樂壇嶄露頭角，足跡遍及美國、義大利、日本等地。

國際疫情嚴峻之下，兄弟檔去年回台後，以音樂營向台灣學生推廣打擊樂，也受邀至台南、空軍總部表演，今年底決定舉辦「2021雙子二重奏打擊樂音樂會」，此為兩人首度在台的巡迴演出，12月21日宜蘭場、23日在台中，以及明年1月7日在台北表演。

簡任佑表示，疫情前幾乎都在國外巡演，卻少有機會演奏給台灣觀眾聽，將藉這3場把闖蕩國際頗受好評的音樂，與台灣民眾分享。巡演內容橫跨古典、現代、電音，以及台灣民謠系列《天黑黑》等，購票可洽Opentix售票系統（https://www.opentix.life/event/1460532366136508421）。

雙子二重奏明年1月巡演結束後，會緊鑼密鼓籌備第一張打擊樂專輯，預計2022年第二季完成錄製。簡任廷說，收錄古典音樂改編、打擊樂的曲目之餘，也會有台灣民謠，「國外民眾聽到後，就覺得去了一趟台灣的感覺。」

台灣第一個兄弟打擊樂二人組「雙子二重奏」在西班牙特內里費現代音樂節演出，由Miguel Barreto攝影。圖／簡任佑提供
台灣第一個兄弟打擊樂二人組「雙子二重奏」在西班牙特內里費現代音樂節演出，由Miguel Barreto攝影。圖／簡任佑提供
簡任佑（左）、簡任廷（右）在西班牙特內里費現代音樂節演出，由Miguel Barreto攝影。圖／簡任佑提供
簡任佑（左）、簡任廷（右）在西班牙特內里費現代音樂節演出，由Miguel Barreto攝影。圖／簡任佑提供

義大利 宜蘭 疫情

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