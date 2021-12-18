宜蘭囡仔「雙子二重奏」閃耀國際 在台巡演首場回家鄉

宜蘭雙胞胎演奏家簡任廷、簡任佑，組成台灣第一個兄弟打擊樂二人組「雙子二重奏（Twincussion Duo）」，獨特音樂魅力盡現兩人好默契，曾獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，今年獲選美國國務院中央舞台（Center Stage）音樂演出團隊。簡任廷說，年底展開首次在台巡迴演出，「一定要回來家鄉」，首演12月21日就選在宜蘭演藝廳登場。

現年34歲的簡任廷、簡任佑，因其雙親在宜蘭經營鐵工廠，從小常聽敲打聲，幼稚園大班開啟音樂之路。兄弟倆一起學打擊樂，曾是朱宗慶打擊樂團成員，後續組成「雙子二重奏」，2016年同赴丹麥皇家音樂學院攻讀博士，並向偶像北歐打擊樂雙人組SaFri Duo請益學習。

簡任廷說，「我和其他演奏者合奏一曲要練一個月，跟任佑只要練一周。」雙子二重奏致力於演奏台灣民謠、古典音樂、打擊樂現代作品等，雙胞胎的獨特演奏魅力和音樂性備受矚目，2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，近年在世界打擊樂壇嶄露頭角，足跡遍及美國、義大利、日本等地。

國際疫情嚴峻之下，兄弟檔去年回台後，以音樂營向台灣學生推廣打擊樂，也受邀至台南、空軍總部表演，今年底決定舉辦「2021雙子二重奏打擊樂音樂會」，此為兩人首度在台的巡迴演出，12月21日宜蘭場、23日在台中，以及明年1月7日在台北表演。

簡任佑表示，疫情前幾乎都在國外巡演，卻少有機會演奏給台灣觀眾聽，將藉這3場把闖蕩國際頗受好評的音樂，與台灣民眾分享。巡演內容橫跨古典、現代、電音，以及台灣民謠系列《天黑黑》等，購票可洽Opentix售票系統（https://www.opentix.life/event/1460532366136508421）。