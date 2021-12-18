阿里山新入口 阿里山林業暨鐵道特展下周登場
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在昔日阿里山巨木吞吐地，曾是東亞占地最廣的官營木材產業園區「嘉義製材所」，策畫《記憶阿里山》林業暨鐵道特展，引領大家觀看人類與鐵路、山林交織百年記憶，展期長達1年，24日至明年12月31日止。
特展入口，以巨木意象喚起觀者對阿里山最經典回憶，主展場以光樹與鏡面營造森林靜謐氛圍，搭配阿里山聲音地景及森林香氛營造，導讀「阿里山林業暨鐵道」重要文化景觀內涵。
「一站一故事」沈浸式展區，透過主展區選擇文學車票，閱聽阿里山林業鐵路沿線車站故事；「百年記憶」展區，以燈光營造特展所在地「動力室」昔日火力發電廠空間氛圍，展示嘉義製材所珍貴歷史影像。
特展由築點設計鍾秉宏建築師，與台北藝術大學博物館研究所所長黃貞燕策展，結合跨領域專家學者：古庭維、金恆鑣、洪廣冀、黃士娟、陳玉峯、陳月霞等人，以「導讀阿里山」概念出發。
從自然生態、林業發展、鐵路技術、聚落生活與人文記憶五個向度和「一站一故事」的沿線站點盤整，回應阿里山林業鐵路運行逾百年以來，何以見證林業發展至觀光休憩的聚落紋理轉變，及其人地互動的核心精神。
阿里山林鐵及周邊歷史場域是國寶級珍貴文化資產，具文化歷史、旅遊體驗、自然保育、林業發展及交通運輸等多重價值。2019年阿里山林業暨鐵道獲文化部公告為首處重要文化景觀。特展賣店可買到高一生《鄒之春神》專輯，特展詳細資訊在林鐵及文資處官網及臉書粉絲團，或洽電 (05)2779843轉355許小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言