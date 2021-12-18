阿里山新入口 阿里山林業暨鐵道特展下周登場

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在昔日阿里山巨木吞吐地，曾是東亞占地最廣的官營木材產業園區「嘉義製材所」，策畫《記憶阿里山》林業暨鐵道特展，引領大家觀看人類與鐵路、山林交織百年記憶，展期長達1年，24日至明年12月31日止。

特展入口，以巨木意象喚起觀者對阿里山最經典回憶，主展場以光樹與鏡面營造森林靜謐氛圍，搭配阿里山聲音地景及森林香氛營造，導讀「阿里山林業暨鐵道」重要文化景觀內涵。

「一站一故事」沈浸式展區，透過主展區選擇文學車票，閱聽阿里山林業鐵路沿線車站故事；「百年記憶」展區，以燈光營造特展所在地「動力室」昔日火力發電廠空間氛圍，展示嘉義製材所珍貴歷史影像。

特展由築點設計鍾秉宏建築師，與台北藝術大學博物館研究所所長黃貞燕策展，結合跨領域專家學者：古庭維、金恆鑣、洪廣冀、黃士娟、陳玉峯、陳月霞等人，以「導讀阿里山」概念出發。

從自然生態、林業發展、鐵路技術、聚落生活與人文記憶五個向度和「一站一故事」的沿線站點盤整，回應阿里山林業鐵路運行逾百年以來，何以見證林業發展至觀光休憩的聚落紋理轉變，及其人地互動的核心精神。