快訊

快訊／王力宏現身了！「對著鏡頭1動作」網友傻眼

汰除不適任律師 陳水扁及「史上最貪女檢」等24涉貪人律師證遭廢止

阿里山新入口 阿里山林業暨鐵道特展下周登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
《記憶‧阿里山》主展場以光樹搭配鏡面營造森林靜謐的氛圍。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》主展場以光樹搭配鏡面營造森林靜謐的氛圍。圖／林鐵文化資產處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在昔日阿里山巨木吞吐地，曾是東亞占地最廣的官營木材產業園區「嘉義製材所」，策畫《記憶阿里山》林業暨鐵道特展，引領大家觀看人類與鐵路、山林交織百年記憶，展期長達1年，24日至明年12月31日止。

特展入口，以巨木意象喚起觀者對阿里山最經典回憶，主展場以光樹與鏡面營造森林靜謐氛圍，搭配阿里山聲音地景及森林香氛營造，導讀「阿里山林業暨鐵道」重要文化景觀內涵。

「一站一故事」沈浸式展區，透過主展區選擇文學車票，閱聽阿里山林業鐵路沿線車站故事；「百年記憶」展區，以燈光營造特展所在地「動力室」昔日火力發電廠空間氛圍，展示嘉義製材所珍貴歷史影像。

特展由築點設計鍾秉宏建築師，與台北藝術大學博物館研究所所長黃貞燕策展，結合跨領域專家學者：古庭維、金恆鑣、洪廣冀、黃士娟、陳玉峯、陳月霞等人，以「導讀阿里山」概念出發。

從自然生態、林業發展、鐵路技術、聚落生活與人文記憶五個向度和「一站一故事」的沿線站點盤整，回應阿里山林業鐵路運行逾百年以來，何以見證林業發展至觀光休憩的聚落紋理轉變，及其人地互動的核心精神。

阿里山林鐵及周邊歷史場域是國寶級珍貴文化資產，具文化歷史、旅遊體驗、自然保育、林業發展及交通運輸等多重價值。2019年阿里山林業暨鐵道獲文化部公告為首處重要文化景觀。特展賣店可買到高一生《鄒之春神》專輯，特展詳細資訊在林鐵及文資處官網及臉書粉絲團，或洽電 (05)2779843轉355許小姐。

《記憶‧阿里山》特展限定商品。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》特展限定商品。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》 百年記憶展區以燈光營造「動力室」昔日火力發電廠的空間氛圍。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》 百年記憶展區以燈光營造「動力室」昔日火力發電廠的空間氛圍。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》特展限定商品。圖／林鐵文化資產處提供
《記憶‧阿里山》特展限定商品。圖／林鐵文化資產處提供

阿里山 鐵道

延伸閱讀

愛情大草原新增地景藝術 阿里山溫度季活動下月開跑

迎2022曙光 國家風景區、觀光遊樂業活動一次看

風景區跨年迎曙光！ 元旦連假訂房率最高在這

阿里山觀光回溫 日出音樂會限量入場額滿訂房逾9成

相關新聞

一張圖看懂未來一周天氣變化 下周一至周三全台都有雨

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末冷空氣影響早晚較冷，下周初期水氣增多全台有雨。

溫泉業三級封到怕 寒冬迎客 嚴防疫、搶送禮

面對今年5月後疫情爆發，民眾被關在家中許久，解封後終於可外出走走，近來餐廳、樂園皆人滿為患，經濟復甦商家也笑呵呵。如今天氣愈來愈冷，溫泉季活動也陸續來臨，各地溫泉業者面對全球暖化、疫情肆虐早已苦悶許久，準備在今年冬季好好大展身手、迎接商機到來。

天氣冷颼颼泡湯夯 國健署呼籲「6招」護心安

根據中央氣象局預報，今起天氣明顯轉冷，不少民眾選擇相揪泡湯暖身，放鬆舒壓兼紓解疲勞。國民健康署提醒，如果有心臟血管疾病者...

宜蘭囡仔「雙子二重奏」閃耀國際 在台巡演首場回家鄉

宜蘭雙胞胎演奏家簡任廷、簡任佑，組成台灣第一個打擊樂二人組「雙子二重奏（Twincussion Duo）」，獨特音樂魅力...

阿里山新入口 阿里山林業暨鐵道特展下周登場

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在昔日阿里山巨木吞吐地，曾是東亞占地最廣的官營木材產業園區「嘉義製材所」，策畫《記憶...

101跨年煙火私密景點曝光 北市象山6處瞭望點看超清楚

2021年進入倒數階段，每年眾所矚目、民眾最期待的台北101跨年煙火即將到來。北市大地工程處特別提供能夠欣賞101大樓全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。