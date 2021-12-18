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101跨年煙火私密景點曝光 北市象山6處瞭望點看超清楚
2021年進入倒數階段，每年眾所矚目、民眾最期待的台北101跨年煙火即將到來。北市大地工程處特別提供能夠欣賞101大樓全景的絕佳位置，就是象山步道。大地工程處表示，象山處於交通便捷之處，沿途有6處瞭望點，跨年煙火一覽無遺。
大地工程處表示，2022年的跨年煙火主題為「迎向美好未來」，主要想帶給大家歡樂、浪漫、熱鬧的跨年氛圍，同時，也蘊藏著無限期盼。今年推薦觀賞煙火的最佳景觀地點就是象山，不只位處交通便捷之地，步道路線也十分平易近人。
大地工程處說，象山步道沿途有6處視野遼闊的瞭望點，分別是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台、永春崗平台，可以將火樹銀花一覽無遺，堪稱C/P值超高的跨年賞煙火地點。另外，為了提供民眾更友善的設施環境，大地工程處於今年更新了指向牌，並設置里程牌，特別設置打卡三角點，讓民眾可以與三角點立柱、台北城市風光合影。
大地工程處提醒，前往象山的交通相當方便，跨年有交通管制，建議提早出發並且多加利用捷運、公車或YouBike等大眾運輸工具，搭乘捷運可以坐到象山站，由2號出口跟著步道指向牌步行經過象山公園後上山。
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