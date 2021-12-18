愛情大草原新增地景藝術 阿里山溫度季活動下月開跑

疫情緩和，迎接國旅旺季及過年，嘉義縣阿里山國家風景區營造被譽為「愛情絲路」的觸口牛埔仔愛情大草原地景，增設兩座全新裝置藝術「逐月奔愛」、「月光宮殿」，入夜藝術造型綻放亮麗燈光色彩吸睛；阿里山溫度季系列活動，下月8、9日在牛埔仔大草原開跑。

阿里山公路上的愛情大草原，阿管處去年營造浪漫童話愛情故事裝置藝術花燈，每逢假日吸引人潮，今年有「逐月奔愛」、「月光宮殿」全新裝置藝術，昨晚由阿管處長洪維新帶來賓點燈，成為夜間新打卡新景點。

明年阿里山溫度季系列活動，首場1月8、9日主題活動在牛埔仔大草原登場，邀請「十鼓樂團」、榮獲亞洲音樂大獎（MMA）及最佳亞洲藝人（華語）殊榮「告五人」、台灣電子療癒天團「原子邦妮」、鄒族原民歌舞精采演出，規畫「四季茶旅X浪漫雲之鄉」、「大地饗宴X山里見」，現場設置阿里山特色的四季茶席、大地饗宴的野餐、特色市集、親子遊戲等。

另在阿里山風景區依時節，陸續規畫十項活動，包含：阿里山四季茶會、石棹春櫻夜、瑞里紫藤花季、螢火蟲季、太和茶李王、新美pasu x熬逗逗、太興萬鷺朝鳳、二延平步道遊蹤、阿里山國際茶藝學校等。