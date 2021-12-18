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一張圖看懂未來一周天氣變化 下周一至周三全台都有雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末冷空氣影響早晚較冷，下周初期水氣增多全台有雨。

北部、東半部天氣，天氣風險公司說，周末降雨集中在迎風面北海岸至東北角、大台北山區、宜蘭等地，下周一晚間起降雨範圍漸擴大，各地皆有短暫陣雨機會，下周二配合低壓波動於台灣附近發展，有局部短時較大雨勢機會，至下周三雨勢都相對明顯。

下周四、周五低壓波動向東北遠離，雨勢相對趨緩，但環境水氣仍多，局部還是有短暫陣雨。

中南部天氣，天氣風險公司說，周末期間受到雷伊颱風外圍雲系北上，中南部雲量將逐漸增多，但下雨的狀況還不明顯，僅山區有零星降雨的機會。

下周一水氣明顯移入，將由南往北有短暫陣雨發生，下周二同樣受到低壓波動帶來之不穩定環境影響，亦有局部較大雨勢的可能。下周四、周五波動遠離，平地雨勢將逐漸趨緩，天氣轉為多雲偶有陽光，山區則因地形容易攔截水氣，仍有小雨的機會。

整體來說，下周一至周三的天氣最不穩定，全台都會有下雨的狀況，下周末看起來又有一波東北季風增強，且水氣還是偏多，可能會是比較濕冷的型態，不過冷空氣強度及水氣多寡還有變化，持續關注。

雷伊 宜蘭

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