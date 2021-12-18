強冷空氣南下！ 吳德榮：下周一颱風外圍水氣逐漸接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊已進入南海，19日起逐漸大迴轉並逐漸減弱，21日減弱為熱帶低壓，無侵台機率。

歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，雷伊颱風的殘餘水氣仍將往台灣輸送，為下周一之後，帶來大範圍的明顯降雨，對於已進入旱季的中南部是少見的，對中南部水資源的貢獻，更是可遇不可求的。

他說，今天強冷空氣南下，白天起水氣逐漸減少，北台灣濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨的機率，新竹以南為晴時多雲，白天舒適早晚冷。北部12至18度，中部12至24度，南部13至26度，東部12至24度。

明天天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，各地雲量漸增、中南部山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

吳德榮說，下周一雷伊颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。