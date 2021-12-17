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春節返鄉國人漸增 防疫旅館群聚事件引發春節方案質疑

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
國內接連發生兩例防疫旅館群聚，春節返鄉方案是否需要調整引發質疑，桃園機場今天入境旅客約為2868人，較12月13日春節方案前人數明顯增加，不少旅客穿著全套防護裝備入境。記者鄭超文／攝影
國內接連發生兩例防疫旅館群聚，春節返鄉方案是否需要調整引發質疑，桃園機場今天入境旅客約為2868人，較12月13日春節方案前人數明顯增加，不少旅客穿著全套防護裝備入境。記者鄭超文／攝影

國內台北及桃園兩間旅館接連傳出群聚事件，對於春節專案是否需要調整，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「沒必要」。春節方案從本月14日開始實施，根據桃園機場公司客運量統計，從14日開始，入境人數到今天為止都超過兩千人次，遠高於14日前的最多一千多人次，部分旅客入境時還會穿著整套防護裝備。

由於農曆春節旅外國人返鄉心切，為因應國人返鄉檢疫場所的龐大需求，指揮中心規劃，從12月14日至明(2022)年2月14日期間，增加「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理」選項。

指揮中心表示，原則上，入境旅客的檢疫期間均為14天，並均須於入境時及檢疫期滿前1日採檢進行PCR檢測，且檢疫期滿接續自主健康管理7天；依自宅或親友住所檢疫條件，可選擇方案如下:

一、方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天。

二、方案B：「10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理」：

(一)入境者：前10天(入境第0-10天)入住防疫旅宿，於檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，檢測結果陰性後，於第11日返家，並進行後4天(入境第11-14天)在家居家檢疫，檢疫期滿前1日進行PCR檢測，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

(二)在家檢疫以1人1戶為原則，即該戶內僅可入住居家檢疫者。但同住家人(非居家檢疫者)均已完成2劑疫苗接種，可同戶內1人1室同住。

三、方案C：「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理」，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單 (WHO EUL) 或我國核准緊急授權使用或專案製造。

根據機場公司的客運量統計，12月13日的入境人數為542，但是從14日起人數漸增，14日為3007人、15日為3502人、16日為2288人及今天(17日)為2868人。

國內接連發生兩例防疫旅館群聚，春節返鄉方案是否需要調整引發質疑，桃園機場今天入境旅客約為2868人，較12月13日春節方案前人數明顯增加。記者鄭超文／攝影
國內接連發生兩例防疫旅館群聚，春節返鄉方案是否需要調整引發質疑，桃園機場今天入境旅客約為2868人，較12月13日春節方案前人數明顯增加。記者鄭超文／攝影
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居家檢疫 健康管理 桃園機場

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