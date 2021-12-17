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冠狀動脈塗藥支架自付差額醫材 健保署擬納入全額給付

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
近6成8患者選用冠狀動脈塗藥支架自付差額醫材，健保署研擬納入全額給付。本報資料照片
近6成8患者選用冠狀動脈塗藥支架自付差額醫材，健保署研擬納入全額給付。本報資料照片

國人為了有更好的術後生活品質，常選用自付差額醫材，衛福部健保會每年年底均要求健保署，須針對自付差額醫材執行狀況進行報告。健保署最新統計發現，自付差額醫材中，以冠狀動脈塗藥支架及腦脊髓液分流系統使用情形越來越多，健保會委員即要求健保署應研擬此兩項納入健保全額給付的可能性。健保署表示，一切正在進行評估及研議。

健保署目前開放10種自付差額醫材類別，包括人工水晶體、人工髖關節、人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、腦脊髓液分流系統、生物組織心臟瓣膜等，總計436項自付差額醫材，其中冠狀動脈塗藥支架截至今年9月使用占比達67.8％，腦脊髓液分流系統更是3、4年以上使用占比都維持在80%以上，顯示使用患者人數眾多。

衛福部健保會執行秘書周淑婉說，一項自付差額醫材能不能納入全額給付，必須視健保總額夠不夠、細部使用情形及納入後對經濟的衝擊如何等，或許健保署明年就會做出決定，明年12月時還會請健保署進行報告。

健保會委員也提到，健保署「醫材比價網」於醫材內容敘述太艱深難懂、不夠親民，希望健保署可以改善，採淺顯易懂、簡單的方式，讓民眾知道自付差額醫材的功能和一般醫材有何不同及效果，才可獲得充分選擇權。

「冠狀動脈塗藥支架年使用量大，要不要納全額給付，一切正在研議中。」健保署醫審及藥材組專門委員黃育文說，今年已委託財團法人醫藥品查驗中心(CDE)分析，若冠狀動脈塗藥支架納入全額健保給付，健保每年將多支出29億多元，接近30億元，但健保署新醫療科技的預算不多，還需視健保財務情形再決定如何處理。

腦脊髓液分流系統則已研議1至2年，正在與相關醫學會討論使用的必要性、給付規定及病人族群，若要納入健保全額給付則需為1.6億元至2億元。黃育文表示，自付差額醫材是否納入全額給付，必須評估醫療療效、經濟效益，以及病人需求性、預算可支應性等，一切都要好好研擬。

至於，「醫材比價網」的醫材內容敘述太艱深難懂。黃育文說，醫療器材是十分專業的材料，如人工水晶體不能僅依看遠、看近、老花作為定價標準，因此每項醫材功能都必須詳述，很難用三言兩語解釋，而所有用詞都是去年與相關醫學會溝通後，經過簡化再放上網站，但這部分會虛心接受，再和醫學會進行動態分析及討論。

健保 醫材

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