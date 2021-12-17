包下郭董媽媽的照顧責任 北醫附醫院慶盼打造新氣象

北醫附醫今天以「一間珍惜每個生命的醫院」為主軸，舉辦第45周年院慶。北醫附醫院長邱仲峯表示，期盼以「全人醫療」出發，打造有溫度的醫院。鴻海集團創辦人郭台銘今也到場祝賀，感謝北醫附醫包下照顧媽媽的責任，也感謝台北醫學大學與富佳生技共同開發唾液PCR檢測系統，對預防醫學是一大進展。

邱仲峯表示，一年前接下院長一職，即以「一間珍惜每個生命的醫院」為主軸，為此首創全人醫療篩檢量表（THSS），住院病人入院後經由評估，可適時轉介社心靈團隊介入，讓醫療的層面由疾病治癒，擴大為心靈健康的層面。

回首過去一年，除了強化病人心靈層面的關懷，他也重視員工的身心舒展與關懷，今年特別成立員工關懷中心，重新打造院內餐廳與員工休憩場地，希望每一位員工都能放心、安心、暖心地在北醫附醫深耕發展。

邱仲峰表示，北醫附醫將邁向半世紀，除了打穩根基，更著重於創新，未來將會加強研發腳步，擴大包含創新前瞻中心、事業發展部等單位，提升研發及商轉量能，為邁向百年做好準備。