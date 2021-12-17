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陳松勇糖尿病纏身多年 四大初期症狀是警訊

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

金馬影帝陳松勇今下午3時許，病逝桃園長庚安寧病房，享壽80歲。陳松勇長年飽受糖尿病之苦，疑血糖控制不佳，導致中風、視網膜病變、腎臟病變等，病逝前曾發生急性腎衰竭、急性呼吸衰竭。台灣約有230多萬名糖尿病患者，桃園長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，近年有明顯年輕化的趨勢，若出現「吃多」、「尿多」、「喝多」且「體重不明原因減輕」，三多一少症狀，就必須要注意是糖尿病警訊。

林嘉鴻表示，糖尿病分為第一型與第二型，台灣的糖尿病患者約有九成都屬於第二型。造成糖尿病的主因為胰島素分泌功能異常，導致血糖增加，血管長期泡在糖水中，將會影響心血管健康，以及器官的負擔，如肝腎等。常見導致胰島素功能異常的原因，如肥胖、飲食時間不正常等，家族遺傳也屬於高風險之一。

林嘉鴻表示，台灣人飲食西化，喜歡吃高糖、高脂肪食物，過去糖尿病多發生在40歲以上，近年明顯已經降至40歲以下，20幾歲或是10幾歲的患者都有。糖尿病的發生，通常都是「後知後覺」，血糖的變化並不會立即產生反應，即使出現症狀也難以被察覺。初期最常見的症狀就是吃多、尿多、喝多、體重不明原因減輕，當這四大症狀出現時，建議盡速就醫，避免糖尿病引發的共病出現後，才開始就診。

林嘉鴻表示，血糖控制不佳的患者，最常見的共病，如視網膜病變引發失明、腎臟病變需要洗腎、心臟病變導致心肌梗塞、中風等。嚴重者也可能導致器官衰竭，不時胃出血、胃潰瘍等。

林嘉鴻表示，糖尿病是必須要長期抗戰的慢性病，若能及早發現，可以透過運動控制體重，或是藥物、胰島素的幫助，讓血糖維持穩定，避免血管病變或是其餘併發症的出現。如果血糖看心情控制，對身體將會是極大的負擔，病發症隨時都可能影響生命。

林嘉鴻提醒，有糖尿病家族史的民眾，要特別注意飲食、生活習慣，以及定期檢查，別等到症狀出現再調整。其餘一般民眾也建議減少吃高脂肪、高糖的食物，維持運動，避免疾病上身。

糖尿病 患者

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