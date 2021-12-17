剷屎官看過來！ 幹細胞移植讓癱瘓狗狗有機會重新跑動

細胞再生醫學領域不再僅限於人類，現在寵物也能透過幹細胞治療脊椎損傷、慢性腎衰竭、角膜損傷，訊聯生技與屏東科技大學、台灣獸醫再生醫學會攜手進行國內第一個動物細胞治療學術研究，開啟國內動物細胞治療。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，以往透過人體臨床試驗、恩慈緊急醫療，應用適應症已超過60項，例如，脂肪幹細胞通過「特管辦法」與新光醫院合作退化性關節炎，與三總、中山附醫合作糖尿病慢性傷口癒合。

免疫細胞則獲准在台北榮總製備治療實體癌，初步成效良好。在慢性傷口癒合上，三總外科部整形外科教授戴念梓團隊近期收治幾名60歲以上、面臨截肢的糖尿病友，接受自體脂肪幹細胞治療後，傷口逐漸收縮癒合，且再生皮膚。

近幾年來，國外擴展再生醫學領域，從人類延伸至寵物。蔡政憲表示，許多人晚婚、不婚，選擇與毛小孩作伴，貓狗數量逐年增加，這兩年來，受到COVID-19疫情影響，更掀一波領養潮。

農委會寵物登記管理資訊網與內政部資料顯示，2021年毛小孩達295萬隻，首度超過0至14歲幼年人口數289萬。今年1至10月，每2.4分鐘就有一隻寵物成為台灣家庭新成員，比每3.4分鐘新增一名新生兒還要快。

為了照顧家裡重要成員毛小孩，國內產官學攜手合作動物細胞治療大型深入學術研究，重點在於透過間質幹細胞治療伴侶動物退化性關節炎，改善貓狗的生活品質。

台灣獸醫再生醫學會理事長林昇全表示，寵物壽命越來越長，以致退化性關節炎發生率逐年升高，除了老化之外，家中鋪設硬質的磁磚也是罹病原因之一，增加碰撞及摩擦力，導致毛小孩關節慢性損傷。

林昇全說，「幹細胞治療可以延緩需要置換關節的時間，保持了關節軟骨的壽命。」，目前與屏科大合作相關臨床治療，已經超過兩百例，狗種以臘腸狗、科基、黃金獵犬、拉不拉多為主，效果都不錯。

以7歲臘腸犬「豆豆」為例，以前最喜歡跟著主人兜風，只要一發動機車，立刻跳上角踏板，隨著年紀增長，後腿無力，甚至無法自己爬樓梯，最後四肢癱瘓。

電腦斷層掃瞄後，確認為頸椎的椎間盤突出達到最嚴重的第5級，在接受幹細胞治療後，復原效果良好，豆豆又能正常行走，跟著主人一起兜風散步。林昇全表示，動物幹細胞治療可分為自體及異體移植等兩種，由醫師評估，如果是毛小孩年紀較大，傾向採用異體移植。

蔡政憲表示，為了確實掌握治療成效，該項學術研究計畫還將透過磁振造影 (MRI)來追蹤細胞治療術後效果，希望動物細胞治療能夠早日普及，讓毛小孩健康地陪伴飼主。