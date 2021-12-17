提升山地鄉醫療品質 南投縣開辦遠距專科門診

曾有信義鄉長者臉部長小紅痣，卻因路途遙遠一直沒下山到皮膚專科就診，拖到確診皮膚癌。為避免再有類似憾事，南投縣開辦遠距醫療專科門診，讓偏鄉居民透過視訊遠距診察。

南投縣信義鄉地處偏遠山區加上交通不便，醫事人員到信義鄉開業意願不高，信義鄉衛生所除提供家醫科、肝膽腸胃科、洗腎、緊急醫療，也結合中國醫藥大學附設醫院及當地診所共同推動醫療給付效益提升計畫，提供心臟科、牙科、胸腔科、小兒科、復健科等醫療服務，但仍缺乏耳鼻喉科、皮膚科專科門診。

南投縣衛生局長陳南松積極向衛生福利部爭取，今年獲衛福部補助新台幣219萬5000元，在山地原鄉推動遠距醫療及健康照護服務建置計畫，媒合信義鄉衛生所與竹山秀傳醫院推動「遠距醫療專科門診」，今天正式啟用，衛生局表示，這是全國首處落實遠距醫療專科門診的原鄉衛生所，仁愛鄉衛生所22日跟進啟用。

南投縣政府祕書長洪瑞智今天代表縣長林明溱主持啟用典禮，竹山秀傳醫院院長謝輝龍及陳南松等人出席，洪瑞智致詞說，感謝衛生福利部中央健康保險署重視南投縣偏鄉醫療品質提升，更感謝長期支援信義鄉醫療服務的中國附醫團隊，這次再與竹山秀傳醫院合作促成遠距醫療專科門診的建置與開辦，讓居民免奔波下山。

信義鄉衛生所醫師兼主任史皓偉說，偏鄉缺少專科門診，易造成延誤就醫憾事，曾有一名80歲長者臉部長出小紅痣，卻因路途遙遠一直沒下山到皮膚專科診療，直到長到2公分，在他勸說下才就醫，確診為皮膚癌，衛生所開辦遠距醫療後，相信這樣的遺憾能減少。

根據衛生局資料，信義鄉民每月第2週星期一上午8時30分至11時30分，與每月第4週星期五上午8時30分至11時30分辦理遠距醫療專科門診，由衛生所醫師透過視訊與竹山秀傳醫院醫師共同遠距診察，提供耳鼻喉科、皮膚科專科門診。