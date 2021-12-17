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美妝網紅告白：瘦不是美的唯一準則 「我不瘦，但我美翻天了」

圓神出版社 / 波痞（美妝網紅）
無論哪種年齡層，持續堅持運動習慣，迎接更自信的自己。圖／圓神 提供
無論哪種年齡層，持續堅持運動習慣，迎接更自信的自己。圖／圓神 提供

編按：美妝網紅波痞分享自己從小到大跌跌撞撞的減重之路，到開始健身、接觸時尚穿搭等技巧，更體認到不管是哪種身材、不同年齡層，只要身心靈持續保持健康、維持運動習慣，「不瘦」依然可以很美很有態度！

【瘦不是美的唯一準則】

在重訓了兩年以後，我雖然能量滿滿、持續進步中，也沒有因此變成一個體脂極低的健美小姐，我的體重還是在70 公斤上下，體脂肪目前也還是有個32%~34% 左右。

每次分享自己運動日常的時候，總會有人問我：「妳接下來還想再瘦嗎？」或是：「目標是瘦到幾公斤呢？」或者，當他們得知我維持著一週兩到三次的重量訓練，體重卻沒有下降的時候，總會問：「為什麼運動那麼多，體重卻不會降呢？」當我回答：「沒有要再瘦。」「如果沒有搭配激烈的飲食控制，重訓本來就不會降體重。」大部分人都無法理解，既然不減肥，為什麼要那麼認真運動呢？我真的很想讓世人了解，不是一定要瘦才是美。

【接受自己的不完美】

每個人都會有在世俗標準之下，感到自我厭惡的地方。有些人會氣自己為什麼天生臉大、有人會想為什麼自己就是鼻子塌、有些人會難過為什麼肩膀這麼厚。妳要我說我現在對自己的粗腿完全看開，對纖細均勻的美腿不會羨慕嗎？

說不羨慕絕對是騙人的！大學時期的我，總是看著《ViVi》雜誌裡藤井Lena、水原希子的腿發愣，想著自己要是有一天有那樣的腿該多好？我曾經以為只要我盡量少吃、拚命運動，那樣的未來會是有可能的。但在這麼多次的減肥與復胖之中，我終於了解到，就算我再瘦，瘦到身體的極限，有些事情是再努力也沒辦法改變太多的。就算再努力，我還是不會變成紙片人，腿也不會變成林志玲的纖纖細腿，但現在我對於這雙粗腿越來越能接受，甚至還會出現滿意的時刻。

現在我的腿還是超級粗，大腿、小腿都粗，甚至是不同層次的粗，但我因為這粗壯的腿，讓我在剛開始重訓的前三個月，做槓鈴深蹲時就能舉起50公斤！去學自由潛水時，教練幫我拍照紀錄，回家看照片才發現，現在的我，大小腿都已經有漂亮的肌肉線條。前陣子量inbody 測量全身的體脂肪、肌肉量的時候，還發現腿的體脂肪已經降到正常值。

另一個我過去極為自卑、極力隱瞞，但現在可以驕傲展現的，是我的巨臀！以前即使最瘦腰圍只有60 公分的時候，我的臀圍也有個92 公分，所以我常常穿著長版上衣搭長褲，蓋過自己的臀部線條，或是直接穿著寬鬆的長裙，掩蓋整個臀腿都很巨大的事實。在身材比較肉以後，臀圍超過100 公分，更是常常靠著傘狀裙去修飾線條。

前幾年開始對自己的身材看得比較開以後，我甚至常常在貼文或電視節目上，自嘲自己是「下垂界金卡戴珊」，雖然跟金卡戴珊一樣有個大屁股，但卻是未經鍛鍊的原始狀態。

這一兩年我已不再為自己106公分的巨臀自卑，即使穿著緊身的壓力褲、牛仔褲，也覺得怡然自得，甚至有許多人問我要怎麼樣才能把屁股練成這樣，殊不知我原本就有一個大屁股，只是當初真的缺乏鍛鍊，而這個大屁股也讓我第一次做槓鈴臀推就能推起40 公斤，第三次推就推到65 公斤，它原本就強壯，也因為強壯而更能被鍛鍊。

【不再為了瘦，而是為了健康與體態】

從小到大我就不是「擁有完美身材」的人，我必須要過得很辛苦，辛苦到放棄人生中許多重要的事，才能夠逼近一般人覺得標準的身材。以前我會因為別人攻擊我的身材、攻擊我的體重而難過，但現在有人沾沾自喜地攻擊我的身材時，我只會替他覺得可恥而已，因為對於美的定義，他的視野也許過於狹隘。

當然在世俗標準底下，我還是有對自己不滿的地方，我會覺得為什麼我的超粗腿練得起來，超粗手臂卻完全沒有進展？我也會覺得為什麼自己胸型那麼難看，內衣一脫馬上就地解散？就跟世界上所有的女性一樣，我還是會為了一些莫名其妙的事情折磨自己。但就像我曾經隱藏的巨臀一樣，也許妳身上，也會有妳所羨慕的人所沒有的珍貴特徵。

現在我不再為自己「不瘦」這件事情焦慮，也不會再逼自己吃無調味燙青菜，不會讓自己在無盡的深淵裡面奔跑。我還是會飲食控制，還是會逼自己每週重訓兩次以上，但這不是為了要讓自己更瘦，而是要讓自己更健康、體態更好、情緒也更穩定，整個人更加滿足、快樂。

偶爾還是會有人說：「妳如果瘦下來一定很好看！」但抱歉，我真的不認為我瘦下來一定比現在更好看。我70 公斤，離世人眼中的瘦有遠遠一大段距離，但現在的我卻比53公斤的自己更有自信。我並不認為自己這樣就不美，並不認為自己這樣就無法做各種嘗試，也不認為胖會是自己的缺點。

我不瘦，但我還是覺得自己美翻天了。

【以上文字，摘選自《微胖生存學：別讓體重決定妳的美》、作者：波痞、圖文：圓神出版社提供】

書名／《微胖生存學：別讓體重決定妳的美》、作者／波痞、圖／圓神 提供
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