淺層地下水行不行 缺水救援立奇功

圖／環保署土污基管會 提供

百年大旱後的反省全球氣候異常下，2021年初臺灣本土遭逢嚴重乾旱，不僅全臺水情吃緊，連高科技產業重鎮新竹科學園區也面臨用水供應斷層的窘境。

為因應此一特殊枯旱期，政府與民間多方尋求開發緊急水源，缺水較嚴重的臺中 24 小時鑿井，抗旱井從 25 口增加到88口，鯉魚潭水庫周邊也加速開鑿了3口較深的水井。然而因水情嚴峻，苗栗、臺中及北彰化部分地區，供五停二的措施前後仍長達2個月之久。另一方面，新竹除緊急在南寮設置兩套臨時海水淡化機組外，在評估竹科地質條件不適合鑿井後，為確保竹科供水無虞，竹科管理局並準備改在竹北生醫園區鑿井作為備援用水，隨著水情吃緊，政府相關單位雖要求竹科園區節水率從15%提升到17%。竹科管理局仍表示，縱使節水率提高到17%，水量估計不足近5千噸。

就在水庫水量持續下探，民眾苦候甘霖之際，終於進入6月之後，幾波梅雨鋒面及西南氣流接連為臺灣帶來豐沛雨量舒緩水情，史上最長限水解除，水情燈號轉綠，也讓這波臺灣百年大旱總算告一段落。

回顧此次旱災，當鑿井與海水淡化，甚至多次的祈雨儀式，都無法適時緩和缺水壓力下，不禁令我們想問，像這次如此緊急且特殊性的大規模缺水，還有什麼更好的應變機制可以作為緊急供水呢？

照片來源／水利署張廣智副總工程司

淺層地下水奇兵立功在新聞媒體大肆報導鑿井、興建再生水廠與啟用海水淡化機組等大型方案時，在較不為人所矚目的報導一隅，如果您留心觀察，其實還有臺中建築工地取水的實際應用案例存在。報導指出，臺中自十多處在建工程大建案工地進行淺層抽取地下水，經簡單過濾及消毒後，併入於自來水供水系統，一天就可取10多萬噸，相當於全臺中一天7%的用水量！此外，臺南建案淺層水經檢測，亦符合飲用水水質標準，經淨水處理後，每日供應350噸注入自來水管線。

地下水為地面水源不足之短期救命用水源，目前全球包含美國、澳洲等大國同樣都將地下水定位為抗旱時期之備援用水；臺中地區所鑿設的88口抗旱水井，於鑿設點位評估過程，皆邀集地質、水質、地下水有關機關、專家等經多次討論會議及現勘以取得共識結果，除詳細評估與現地調查外，抽水量亦依據含水層條件與試驗結果嚴謹推估，以避免對環境產生影響。

但是鑿井深度越深，不僅鑿井的單價高，抽水所耗能量也越高。鑿井是不得已手段，無助於終結水資源問題，民眾擔心當年西南沿海地區沉陷夢魘重演，另一方面學界觀點不一，有人認為地層會不會下陷取決於地層構造與地下水位高度，造成地層下陷通常成因於黏土層孔隙發生壓密現象繼而沉陷，砂土層或礫石層本身不會壓密，故鑿井時只要慎選地點，避開黏土層壓密現象就沒有地層下陷之虞。

照片來源／水利署張廣智副總工程司

守護臺灣環境與資源，以新思維開闢新水源事實上淺層水有很大的市場，從10 m ~ 20 m的淺層開鑿水源，除了不須過高壓抽水，能節約能源之外，也沒有地層下陷的問題。但是相較於深層水源來自中央山脈扇頂的補注，水質一般較純淨，為自來水事業單位主要的地下水源；中層地下水較多用在農漁業及工業用水；淺層水則因水質差容易受污染，以往均未作為水資源加以利用。但此次建築工地地下水缺水救援的成功案例，不僅是負責水資源調配的水利署及臺灣自來水公司群策群力，充分發揮團隊精神，才能達成救援供水的使命外。

環保署長期針對淺層地下水堅持做好監測工作，設置455口地下水區域性監測井，定期監測地下水背景品質並完成必要的土壤復育及地下水整治工作，使得淺層地下水水質得於保障。根據100年至109年間地下水水質低於地下水污染監測標準比率之變化，顯示近十年地下水背景品質多為穩定狀態，促使各地的淺層地下水隨時可作為乾旱缺水期間的救援水源，實為幕後最大功臣。

圖／中央地調所 提供