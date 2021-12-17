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免出門也能一起看電影 Disney+全面支援SharePlay功能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Disney+開放全面支援SharePlay功能。圖／華特迪士尼公司提供
Disney+開放全面支援SharePlay功能。圖／華特迪士尼公司提供

迪士尼近日公布Disney+應用程式更新，新增支援「SharePlay同播共享」功能，讓使用iPhone、iPad、或是Apple TV的訂戶在與各地的朋友與家人進行FaceTime視訊通話時，也可一起觀賞所有在Disney+上架的豐富內容。迎接即將到來的週末，快與好友相約，一起欣賞新上線的《鷹眼》、《探訪超凡地球》影集，或是期待一下將在Disney+首播《魔法滿屋》與《波巴費特之書》。

蘋果在iOS 15.1、iPadOS 15.1和tvOS 15.1中正式推出了「SharePlay同播共享」功能，透過FaceTime通話，就能分享眾多熱門影音串流App的內容，與遠方親友一起觀賞電影和電視節目、聆聽音樂；同時也支援「分享螢幕」功能，讓使用者可以一起瀏覽網頁、查看照片，或向朋友展示喜愛的App內容。

SharePlay同時最多可支援32人，每位加入FaceTime視訊通話的使用者可自行選擇偏好的音訊和字幕。只要Apple TV、iPhone和iPad使用者之所在地區有Disney+服務，所有加入SharePlay的使用者都是Disney+訂戶，而且裝置必須支援tvOS 15.1、iOS 15.1、iPadOS 15.1 或是更新版本的作業軟體，才可使用這項功能。即使不是蘋果裝置使用者，全球訂戶仍可持續在相同的國家、在所有相容的裝置以及作業系統上，使用Disney+應用程式提供的GroupWatch功能同步觀賞平台內容。

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