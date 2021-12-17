腎病患者消炎藥吃多恐提早洗腎 健保將主動警示
據健保署統計，去年腎病醫療費達新台幣562億元，分析更發現長時間使用非類固醇抗發炎藥物的腎病患者，恐提早洗腎。健保署明年2月將導入警示功能，避免醫師開立過多消炎藥給腎病患者。
健保署利用大數據分析發現，3個月內使用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）超過30天的病人，會比沒有用藥異常的病人提早129天進入洗腎階段。
健保署醫審及藥材組科長許明慈今天表示，非類固醇抗發炎藥物具有腎毒性，腎臟功能不佳的患者用藥時若沒留意，可能導致腎臟損傷。
許明慈說，健保署歷經1年規劃，與腎臟醫學會、醫院協會、醫師公會及藥師公會共同合作，預計明年2月推出防呆機制，當醫師要開立非類固醇抗發炎藥物給高風險腎臟病人時，將依病人腎功能狀況主動警示，估計每年約有22萬名病人受惠。
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